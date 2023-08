Actriz de ‘La fea más bella’ exige a amigos que le paguen lo que le deben para poder operarse contra el cáncer

Destacó en el medio artístico al ser una de las miembros del Cuartel de las feas.

Una de las integrantes del cuartel de las feas, desafortunadamente se encuentra pasando por una situación delicada de salud, pues ha sido diagnosticada con cáncer de colon, por lo que ahora pide apoyo económico para sus tratamientos.

En entrevista con Ventaneando, la actriz Rosita Pelayo, quien interpretó el papel de Dolores “Lola” Guerrero, dijo que se encuentra en un estado de salud muy complicado, pues al final lo que temía se hizo realidad, tiene cáncer y no cuenta con el suficiente dinero para poder recuperarse.

“El pasado fin de semana, hable con mi doctor, y pues me dijo que ya era necesario someterme a una operación para extirpar el tumor para esta semana o la que viene, pero ya. Desafortunadamente, no tengo dinero para someterme a este procedimiento”.

Pide a Alberto Estrella que le devuelva todo su dinero que invirtió

Rosita Pelayo fue diagnosticada con cáncer de colon, por lo que levantó su voz al pedir que se le pague un dinero que invirtió en una cafetería, ya que lo requiere para pagar su tratamiento. Credito:Youtube@Ventaneando

Por otro lado, Rosita Pelayo ante la cámara de Ventaneando mandó mensaje a unos amigos que le deben dinero, ya que ella invirtió una cantidad considerable para una cafetería en el Círculo Teatral, foro ubicado en la Condesa y manejado por el actor Alberto Estrella y la inversionista Patricia Villafuerte, por lo que espera que pronto se lo puedan pagar.

“Yo le he hablado (Alberto Estrella) al celular, los recados que le he dejado, no me pela. Patricia sí, a lo mejor ya hasta se enojaron”, comentó Rosita.

“La Paty fue la que me convenció de entrar a invertir en una cafetería que ella quería poner y le pidió permiso a Alberto, y él le dijo que sí. Después entró otra persona y todos éramos felices, pero se hizo una estructura grande para montar el teatro en la cafetería”, agregó.

Asimismo, la ex protagonista de la novela, no quiso revelar el monto total que ella dio para invertir en la cafetería, pero detalló que tiene un contrato, el cual establece que dentro de un periodo de dos años, Patricia y Alberto tiene de prórroga para pagarle a Rosita.

Desafortunadamente, la actriz ha tenido muchos problemas de salud en los últimos años.

“Yo había hablado con mi amiga (Patricia) y la verdad que es en dos años y ella me dijo que sí. Pues ya se cumplió cuando la cafetería se abrió como el Círculo Teatral, pero tengo el contrato en mi poder, pero recuerdo que la fecha estipulada es hasta el 24 diciembre, pero que tal si para ese tiempo ya me lleva la fregada”, aseveró.

Posteriormente, Paty Chapoy le dijo a Rosita Pelayo que ella tenía entendido que Alberto Estrella habló con Patricia Villafuerte y que se hiciera una terminación anticipada, pero para ello necesitan a otro inversionista, a lo cual la actriz dijo que tienen meses hablando de eso, pero no encuentra a otra persona que invierta.

La actriz al no tener dinero para poder operarse, agradeció a amigos, fans y medios de comunicación por la ayuda monetaria brindada para su operación contra el cáncer. Credito:Youtube@Ventaneando

“Mi amiga (Patricia) me habló sobre eso, pero lo único que me importa es que me regresen mi dinero porque yo nunca con Alberto nunca he hablado de negocios. Pero Paty me ha dicho que iban a hablar con un inversionista, pero me siguen diciendo que lo siguen buscando”, agregó.

La actriz comentó que ambos le han depositado cantidades mensuales de 12 mil y 15 mil pesos; sin embargo, lo que requiere es todo su capital invertido, ya que la operación que necesita es de “vida o muerte”.

Actores y medios de comunicación han apoyado a la actriz para la recaudación de su operación.

“Sí, me han estado depositando mensualmente 12 y 15 mil pesos mensuales; pero eso son los intereses; sin embargo, le he dicho a mi amiga Patricia que yo no puedo vivir con eso porque necesitó al menos 300 mil pesos, al menor eso porque nunca pensé decir esto, pero es de vida o muerte, ya que el doctor me ha dicho que es urgente operarme”.

Finalmente, señaló que no ha tenido oportunidades laborales, por lo que ha pedido que le ayuden a emplearse, igual sus amigos se han organizado para crear una campaña benéfica. De este modo es como actualmente está muy estresada, pues los recursos que tiene no serán suficientes para que pueda hacer lo necesario para recuperarse del cáncer de colon.

“Yo lo que quiero es trabajar y ganarme mi dinero, pero lo principal es que me recupere del cáncer. Agradezco a mis amigos actores y los medios de comunicación que me han ayudado”; finalizó.