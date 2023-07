Violencia feminicida: nueve mujeres fueron asesinadas en la última semana en Morelos

Al menos 9 mujeres fallecieron en menos de una semana en Morelos (Infobae México / Jovani Pérez)

Durante las primeras horas del pasado viernes 28 de julio, un grupo de hombres abandonó en calles de la colonia Lomas de Jiutepec el cuerpo de una mujer con huellas de violencia.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos -incluyendo su titular, Uriel Carmona- quienes detallaron que en la escena del crimen también fue asegurada una cartulina con una leyenda escrita que no fue especificada.

La identidad de la víctima y el móvil del crimen tampoco fueron detallados por la autoridades, no obstante, trascendió que el cuerpo de la víctima sería trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le realizara la necropsia de ley correspondiente y se recabaran indicios que conformarían la respectiva carpeta de investigación.

Si bien el hallazgo del cuerpo sorprendió a vecinos de la colonia Lomas de Jiutepec, este hecho únicamente se suma a una serie de episodios violentos ocurridos desde el pasado viernes 21 de julio en la entidad que gobierna Cuauhtémoc Blanco y que han tenido como principales víctimas a mujeres.

Los asesinatos de mujeres en Morelos

No todos los asesinatos de mujeres ocurridos en Morelos durante la última semana son investigados como feminicidios (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la última semana de julio, en el estado de Morelos se suscitaron múltiples hechos violentos que dejaron como saldo al menos nueve mujeres muertas. Aunque no todos los casos son investigados bajo el protocolo de feminicidio, el deceso de las víctimas ha alertado a autoridades estatales y federales sobre la alta incidencia delictiva que continúa registrándose en la entidad.

El primer caso se remonta al pasado viernes 21 de julio cuando una pareja que circulaba abordo de un taxi sobre la Avenida Vicente Guerrero en Cuernavaca fue acribillada. Ambos perdieron la vida y el o los responsables huyeron del lugar sin dejar rastro alguno sobre su paradero o el motivo del crimen.

El domingo 23 de julio, al norte de la también llamada Ciudad de la Eterna Primavera, cuatro personas fueron asesinadas en un bar de la comunidad de Ahuatepec. Dos de las víctimas eran mujeres.

El ataque dejó como saldo cuatro personas asesinadas, 2 hombres y 2 mujeres (Foto: Twitter@Tony_DiazRep)

De acuerdo con los primeros detalles difundidos por Proceso, los hechos ocurrieron alrededor de las 21 horas y, al igual que el crimen ocurrido el viernes anterior, se desconocen los motivos por los cuales fueron atacados.

Horas después el Gobierno Estatal precisó en un comunicado que el ataque se perpetró en una taquería además de que la muerte de las mujeres sería investigada bajo el protocolo de feminicidio.

“Cabe señalar que al haber mujeres involucradas (víctima), es responsabilidad del área de feminicidios de la FGE aplicar el protocolo correspondiente e informar en el momento en que se concluyan los peritajes e investigaciones”, se lee en el comunicado de las autoridades estatales.

Tan solo un par de horas después de que se perpetrara el ataque en la taquería de Ahuatepec, medios locales como Quadratín reportaron que la mañana del lunes 24 de julio fueron localizados los cuerpos de un hombre y una mujer con signos de violencia y tortura en la calle Miguel Hidalgo del municipio de Jiutepec.

De forma extraoficial se indicó que las víctimas tenían entre 20 y 25 años, no obstante, autoridades no han logrado recabar mayores indicios sobre los responsables del crimen ya que en la zona no existen cámaras de seguridad del C5, sino únicamente privadas.

Algunos de los asesinatos de mujeres ocurridos en la última semana se registraron en la Zona Oriente de Morelos (Cuartoscuro)

Otros de los asesinatos de mujeres ocurridos en la última semana en Morelos se suscitaron en la Zona Oriente del estado, en su mayoría en el municipio de Cuautla de Morelos.

Según un recuento realizado por el medio local El Sol de Cuautla, en la última semana se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en la colonia Gabriel Tepepa del municipio morelense. Posteriormente, en la comunidad de Anenecuilo del municipio de Ayala una mujer falleció al haber sido atacada a balazos, en tanto que el jueves 27 de julio un hombre y una mujer fueron acribillados al interior de un negocio ubicado en Cuautla.

Al listado de dichos hechos violentos se sumó el hallazgo del cuerpo de una mujer durante las primeras horas del viernes 28 de julio en la colonia Lomas de Jiutepec.