Jóvenes ponen el nombre de México en alto y ganan el primer lugar en la Olimpiada de Matemáticas en Centroamérica

Los jóvenes triunfadores fueron Andrea Cascante; Leonardo Melgar; Iker Torres y Juan Luis Manríquez. (Twitter @ommtw)

El pasado viernes 28 de julio se dio a conocer que jóvenes mexicanos pusieron en alto el nombre del país. Y es que México ganó el primer lugar en la XXV Olimpiada Matemática de Centroamérica y del Caribe, que se llevó a cabo en El Salvador, al conseguir 3 medallas de oro y una de plata.

Por medio de la cuenta de Twitter de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), se dio a conocer que los jóvenes ganadores fueron Andrea Cascante, una joven de 15 años originaria del estado de Morelos, quien ganó una medalla de oro, y quien participa en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas desde los 11 años. Ella ha competido en 7 olimpiadas internacionales y, se explica, le gusta dibujar.

Leonardo Melgar, un joven de 15 años, también del estado de Morelos, fue otro de los mexicanos que ganó la medalla de oro; recientemente terminó sus estudios de secundaria. Comenzó en la OMM cuando apenas cursaba quinto año de primaria. Le gusta la música, en especial tocar el piano, leer, ver películas de acción y pasear con su perrita de nombre Mafalda.

El tercer joven mexicano que ganó medalla de oro fue Iker Torres, también de 15 años, quien es originario del estado norteño de Chihuahua. Él comenzará a cursar el bachillerato. Inició su participación en la OMM cuando también se encontraba en quinto de primaria y esta fue su primera competencia internacional. Le gustan los videojuegos.

La competencia se llevó a cabo en El Salvador. (Twitter @ommtw)

Juan Luis Manríquez, de Baja California Sur y quien cuenta con 14 años de edad, fue el cuarto mexicano ganador. Él obtuvo la medalla de plata, y solamente se quedó a un punto del oro. Juan Luis comenzará a cursar el bachillerato. Desde que cursaba quinto año de primaria comenzó en la OMM, en sexto grado ganó la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Le gusta pintar y jugar ajedrez.

Ganan a pesar de robo de uniformes

Pero no todo fue alegría con los jóvenes mexicanos, pues antes de partir al país centroamericano, donde triunfarons, tuvieron un percance. Y es que en el transcurso del sábado 22 de julio se denunció, por medio de Twitter, que los uniformes de los jóvenes matemáticos que participarían en las Olimpiadas se habían enviado por medio de la plataforma Uber Flash, sin embargo, nunca llegaron a su destino.

“Oye Uber MEX, este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Qué hacemos?”, posteó Arthur Velásquez, quien presuntamente habría mandado el paquete que no fue entregado.

La empresa Didi se ofreció a pagar el costo de los uniformes robados. (Twitter @ommtw)

La ropa tenía un valor de 5 mil pesos. Se dio aviso inmediato a la plataforma Uber, sin embargo, la respuesta que recibió no fue nada satisfactoria. Y es que se aseguró que el paquete había sido entregado, y se deslindó de cualquier responsabilidad, por lo que, el pasado lunes se interpuso una denuncia en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde habrían sucedido los hechos, contra quien resulte responsable.

Debido al incidente, los jóvenes tuvieron que participar en la Olimpiada con uniformes prestados. Tras esto, la OMM informó, también por medio de su cuenta de Twitter, que la plataforma, también de servicio de transporte, Didi, se ofreció a pagar el costo de los uniformes robados del equipo mexicano, y agradecieron el gesto.