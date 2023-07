Apio Quijano encara a Ferka: “Quisiste ser Team Infierno y no lo lograste”

Los eliminados continúan defendiendo a sus equipos y piden votos a través de redes sociales. (Vix)

Apio Quijano abandonó La Casa de los Famosos México el pasado domingo 23 de julio y, aunque tomó unos días de descanso alejado de toda la controversia que gira en torno al reality show más visto del momento en México, está haciendo todo lo posible para apoyar al Team Infierno desde afuera.

Te puede interesar: Ferka y Apio Quijano “pelearon” por Jorge Losa

Por esa razón, el integrante de Kabah ha aceptado participar en algunas galas del programa junto a otros eliminados. Fue precisamente en uno de esos programas conducidos por Cecilia Galliano y Mauricio Garza donde encaró a María Fernanda Quiroz “Ferka” porque supuestamente había intentado pertenecer a su equipo y ella aseguró que nunca traicionó al Team Cielo.

Todo comenzó cuando los conductores opinaron sobre la “traición” de Mariana “La Barby” Juárez, pues la boxeadora decidió cambiar de bando en agradecimiento a que Emilio Osorio la salvó del proceso de eliminación.

La boxeadora cambió de Team tras ser salvada por Emilio Osorio

“Es parte de la estrategia. Obviamente, Barby es un ser humano hermoso y que lindo que lo haya tomado de ese lado porque la verdad es que es mucho corazón, pero conozco mis diablillos y los conocemos todos y sabemos que es una estrategia”, comentó Apio Quijano.

Te puede interesar: ¿Se acabó el amor? Jorge Losa y Ferka negaron ser novios

“Ella sabe que es estrategia, pero a Barby la hace feliz que la hayan salvado y estar una semana más”, agregó Mauricio Garza.

Sin embargo, Ferka tiene una opinión muy diferente al respecto. Y es que considera que la boxeadora estuvo fuera de lugar porque Jorge Losa todavía no es eliminado del reality.

Jorge Losa aseguró que no es novio de Ferka. (Ig:@ferk_q)

“No seas sínica enfrente de Jorge. Estoy enojada, estoy herida en mi corazón. Está cañón, no puede hacer eso. Entiendo que es parte del juego, pero voltearse de esa manera... no, no, no, quiero darle chance”, comentó Ferka y pidió votos para Jorge Losa.

Te puede interesar: Apio Quijano reveló si su novio se enojó por su “historia de amor” con Jorge Losa en LCDLF

“Yo quiero mucho a Jorge, sí, pero el Team Infierno aquí afuera sí estamos fuertes”, continuó Apio Quijano.

“Si están fuertes pero tengo que decir una cosa, uno nunca sabe porque cada día el público cambia y verdad tú no sabes, tuve un acceso exclusivo a las votaciones que no pudo decir, pero puedo decir que son muy cambiantes”, aseguró Mauricio Garza.

(Vix)

La confesión del conductor llamó mucho la atención de Ferka, quien aprovechó los rumores sobre las estadísticas para pedir votos por Jorge Losa. Fue justo en ese momento cuando el intérprete de La Calle de las Sirenas soltó en carcajadas y la encaró:

“Se te están quemando las alas de estar sentada aquí. Quisiste ser del Team Infierno y no lo lograste”.

La confesión de Apio Quijano indignó a la actriz, quien se defendió asegurando que nunca hizo una alianza con ningún habitante antes de entrar:

“Como este juego es orgánico y no previamente se organizan y falsos todos; como este juego debe de suceder de esa manera, cuando nos dan a escoger Cielo o Infierno, yo que siempre he sido inquieta, alma rebelde y traviesilla, decidí irme al Infierno y cuando entro ya no había camas”.