AMLO se brinca al TEPJF y otra vez se lanza contra Xóchitl Gálvez: “No creo que me vayan a castigar”

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le bastó por pasar por encima de los ordenamientos de autoridades electorales y mencionar a la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, sino que mencionó su nombre hasta en tres ocasiones durante su mañanera de este viernes.

El presidente López Obrador mencionó a la aspirante del Frente Amplio al revelar que se enteró de que los abogados del empresario Claudio X. González ahora la asesoran en la demanda que presentó en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por dar a conocer información relacionada con sus cuentas bancarias.

“Saben que ahora me enteré de que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Xóchitl, lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar, pero me está demandando que porque di a conocer lo de sus contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo”, dijo el mandatario federal justificando ya su infracción.

información en desarrollo...