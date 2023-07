Tecate Península: fecha, preventa y sede del festival con Cartel de Santa, Simple Plan y Santa Fe Klan

El festival tendrá exponentes de muchos géneros como la balada, el rock y el rap. (Tw: @TecatePeninsula) (Ig: @santa_fe_klan_473) (Ig: @babo_cartel)

Los fanáticos de los festivales y conciertos en nuestro país cada vez tienen más opciones para elegir cuál de todos estos eventos musicales tienen el mayor número de artistas de los cuáles son sus fieles seguidores. Uno más que se suma a lista es el Tecate Península, donde más de 20 artistas (entre ellos Cartel de Santa, Santa Fe Klan y Simple Plan) se presentarán como parte de este show masivo en Baja California.

Principalmente este evento de reciente creación es una de las opciones que tienen los habitantes del norte de México para asistir a un festival con gran abanico de géneros como son el rock, el rap, la balada y los boleros, sin necesidad de trasladarse a Guadalajara o a la Ciudad de México. El Tecate Península se suma a la competencia por el público norteño junto con el Tecate Pa´l Norte o el Baja Beach Fest.

Este miércoles 26 de julio se dio a conocer el cartel oficial del festival, de la misma forma se revelaron las fechas de preventa, el día que se realizará el evento y la sede donde los asistentes podrán cantar sus canciones favoritas a todo pulmón el próximo sábado 7 de octubre en la Explanada Plaza Monumental en la ciudad de Tijuana.

Iniciando con los headliners llegaron dos exponentes del rap mexicano y en habla hispana. Se trata de un grupo con historia y antecedentes en el mundo de la músico y uno que recientemente empezó con el éxito internacional: se trata de Cartel de Santa, donde el vocalista es el polémico y controversial Babo, y el cantante originario de Guanajuato, Santa Fe Klan.

La agrupación de rock en inglés formará parte del Tecate Península 2023. (Ig: @simpleplan)

La responsabilidad para representar al rock en este festival es por parte de la banda canadiense Simple Plan, recordada por muchos por su éxito Welcome To My Life, lanzada en el 2010. Dentro del mismo género, pero ahora en español se encuentra la agrupación chilena Los Bunkers que regresaron a los escenarios después de 9 años alejados.

La música indie tiene una mayor presencia dentro del cartel oficial empezando por los mexicanos que conforman Porter, después el músico Caloncho, el tan aplaudido y aclamado por el público mexicano Esteman, Los Bandalos Chinos y Dorian, españoles reconocidos por la icónica canción La Tormenta de Arena que forma parte del soundtrack oficial de la película Tres Metros Sobre el Cielo.

Más abajo en el cartel, pero no por ello menos importantes, relacionados con el rock también está la bandas bandas Genitallica y Jotdog, en donde la vocalista es María Barracuda. Para darle variedad a los géneros está Daniel, Me Estás Matando, un dúo que reformó la manera de interpretar y componer los boleros sin perder su esencia.

Este es el cartel oficial completo del Tecate Península. (Tw; @TecatePeninsula)

¿Cuándo será la preventa del Tecate Península?

De acuerdo con el anuncio oficial que fue hecho en las redes oficiales del Tecate Península la preventa se llevará a cabo el próximo martes 1 de agosto a través de la plataforma digital eticket. El único requisito necesario para acceder a la venta anticipada de boletos es tener una tarjeta de crédito del banco CitiBanamex, con esta cuenta se podrá accesar a la promoción de 3 meses sin intereses para el costo total de la compra.

¿Cuál es el costo de los boletos para el festival?

Por el momento ni los organizadores del evento musical ni las boleteras que comercializarán las entradas revelaron el costo de los boletos para asistir a este festival con una sola fecha. Como es costumbre se espera que el día de la preventa se libere el precio más cargo por servicios de cada uno de los tickets, contemplando que es altamente probable que se divida por fases como en otros eventos de este tipo.