SEP desató debate por pedir maquetas sobre eyaculación y menstruación en libros de primaria

Actividades solicitas en libros de la SEP desataron debate en redes sociales (SEP/Proyectos de Aula)

El contenido de los libros de primaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue motivo de debate una vez más. En esta ocasión fueron algunas de las actividades propuestas para alumnos de quinto grado las que causaron opiniones opuestas en redes sociales.

Los ejercicios consisten en elaborar una maqueta del aparato reproductor femenino y una del aparato reproductor masculino. Lo que causó tanto opiniones favorables como críticas por igual fue que a los alumnos se les pidió incluir en sus modelos representaciones de la menstruación y de la eyaculación.

Muchas personas consideraron que era una forma de hipersexualización. Sin embargo, una cantidad similar salió en defensa de las actividades, las cuales consideraron adecuadas para que los niños y niñas entiendan los procesos biológicos.

“Todo a su tiempo, no hay necesidad.”, “No wey. La verdad están muy chicos para eso. Tal vez en sexto o primero de secundaria. Cuando yo iba en 5 no sabía eso” y “Con eso invitas a qué un niño y una niña de 10 años haga cosas que no son para su edad, ni lo correcto”, fueron algunos de los comentarios en contra.

SEP propuso una maqueta que represente la menstruación (SEP/Proyectos de Aula)

En tanto aquellos que están a favor dieron argumentos tales como: “Lo van a relacionar, no sé... ¡CON UN PROCESO NATURAL que sucederá en su cuerpo tarde o temprano”, “¿Enseñar ese proceso fisiológico a menores (que muy probablemente ya han experimentado) es hipersexualizar?”, “Las 1eras menstruaciones y erecciones ocurren entre los 10 y 13 años ¿hay que esperar hasta esas edad para explicarles que ocurre en su cuerpo?” o “No sé porque les escandaliza la biología”.

Cómo son las maquetas propuestas por la SEP

La elaboración de maquetas sobre aparatos reproductores está incluida entre las actividades del libro Proyectos de Aula para quinto grado.

“Simulen el recorrido del óvulo hasta el útero por la canaleta que hicieron en una de las trompas de Falopio. Al no haber fecundación, se desprende todo el endometrio dando lugar al sangrado. A todo este proceso se le conoce como menstruación”, se puede leer en las indicaciones de la maqueta del aparato reproductor femenino.

Para lograr la representación de la menstruación, a los alumnos se les pide colocar una manguera que llegue hasta la parte del modelo que representa la vagina, disolver en agua un poco de pintura roja para representar el sangrado menstrual y colocar la mezcla en una jeringa para poder insertarla en la maguera.

SEP propuso una maqueta que represente la erección y la eyaculación (SEP/Proyectos de aula)

En el caso de la maqueta del aparato reproductor masculino se les pide a los alumnos que “simulen el proceso de erección y eyaculación”, para lograrlo en las instrucciones se indica a los estudiantes utilizar un palo de madera para sostener la representación del pene y una jeringa cargada con agua mezclada con pintura blanca que represente el líquido seminal.

Lanzaron petición de Change.org contra libros de la SEP

Las actividades propuestas para alumnos de quinto grado son tan sólo uno de los contenidos de los nuevos libros de la SEP criticados. En la plataforma Change.org incluso se lanzó una petición, firmada hasta el momento por más de 8 mil personas, para que se detenga las distribución de los nuevos materiales.

Los inconformes acusan la eliminación de libros de español, ciencias naturales, geografía, historia, matemáticas y lecturas. En ese sentido consideran que se está propiciando el desarrollo ineficiente del pensamiento lógico y de las habilidades comunicativas.

A la inconformidad con el contenido se suman las acusaciones de múltiples errores en los textos y ejercicios incluidos en los materiales educativos.

De acuerdo con las personas que han firmado la petición, los libros de secundaria están entre los más afectados.