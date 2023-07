López Obrador rechaza informe del GIEI; afirma que Sedena y Marina han colaborado para resolver el caso Ayotzinapa

El GIEI presentó su sexto y último informe sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Foto: AP

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) no hayan colaborado para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador fue cuestionado sobre el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras ocho años de investigaciones se despidió del caso en medio de reproches por la insistencia del Estado mexicano en ocultar información vital.

Ante la imposibilidad de continuar con su trabajo, Ángela Buitrago Ruiz y Carlos Martín Beristain señalaron el papel de autoridades estatales, federales y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la detención y tortura de testigos para fraguar la “verdad histórica”, la cual planteó que un grupo criminal atacó a los estudiantes, los asesinó, incineró sus cuerpos en un basurero y arrojó sus restos a un río.

Presentación del sexto y último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa. Foto: Reuters

En primera instancia, el primer mandatario afirmó que se ha avanzado “bastante, mucho”, y que hay cerca de 115 personas detenidas vinculadas con el caso, entre ellas “importantes funcionarios públicos”, militares y el extitular de la Procuraduría General de la República, (PGR) Jesús Murillo Karam, señalado como uno de los arquitectos de la denominada “verdad histórica”.

Tras reiterar que su administración está actuando, defendió a la Sedena y a la Marina: “No es cierto que no estén ayudando. Respeto su punto de vista [del GIEI], pero no lo comparto. Porque si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad”.

Destacó que no por las malas acciones de un servidor se deben manchar a las dependencias, y que hay quienes buscan afectar a las Fuerzas Armadas, a las que consideró como “instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado Mexicano”.

Recordó su promesa de campaña, cuando aseguró que el caso sería resuelto y que habría justicia para las familias de los estudiantes, que en septiembre próximo cumplen 9 años desaparecidos.

“Dí la instrucción de que se vaya a fondo, y hemos avanzado. Vamos a seguir adelante”, comentó, y enfatizó que “lo más importante es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables”.

Exigen al Gobierno Federal no obstruir la investigación en torno al caso Ayotzinapa. Foto: Europa Press

“Nos está fallando”, reclaman padres de normalistas a AMLO

Todo ello, luego de que los padres de los normalistas desaparecidos acusaron al Gobierno Federal de fallar en su compromiso de esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

En conferencia de prensa, un día después de la presentación del último informe del GIEI, exhortaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir el decreto, firmado en 2018, que ordena a las Fuerzas Armadas facilitar toda la información existente sobre el caso Ayotzinapa.

“Decirle al señor Presidente que no nos falle, porque nos está fallando. Que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él, por la Secretaría de la Defensa, por las instituciones de toda la República donde se comprometieron a darnos todas las facilidades para poder encontrar a nuestro muchachos”, reclamó uno de los padres el pasado miércoles.

Por ello, urgieron una reunión con el primer mandatario para “decirle que no se vale jugar con los padres, jugar con los compañeros que nos apoyan. Decirle que no venimos de parte de nadie, venimos de parte del dolor”.