Dictan segunda orden de aprehensión contra uno de los agresores de la maestra de kinder por otro delito

(Foto: Twitter@MrElDiablo8)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una segunda orden de aprehensión contra Jesús “N”, el hombre que junto con otra mujer agredieron a una maestra de kinder en un kinder del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

La mañana de este jueves 27 de julio un juez dictó prisión preventiva en contra de Jesús “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa por otro hecho ajeno a la agresión a la maestra. En aquella otra ocasión fue en perjuicio de una mujer durante un indicente vial registrado el pasado 30 de junio.

El próximo domingo 29 de junio se definirá si Jesús “N” es vinculado a proceso.

Hace dos días él y Laura “N” fueron vinculados a proceso por las acciones violentas que cometieron contra una maestra de kinder. En esea averiguación, los dos están acusados del delito de extorsión.

La audiencia en que se determinaron las acciones duró aproximadamente 3 horas y media. Los hechos fueron dados a conocer durante la tarde del martes 25 de julio luego de que una jueza determinó las vinculaciones a proceso debido a que la pareja presuntamente habría extorsionado a la maestra y la cocinera -de nombre Roseira- cuando las arrodillaron, les pusieron un arma de fuego y solicitaron que le pidieran perdón a un menor de edad.

Jesús “N” y Laura “N” se quedarán recluidos y se fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación, es decir el próximo 5 de septiembre se vence dicho plazo.

En la audiencia fueron presentados tres datos de prueba que consistieron en dos testimoniales y una prueba documental (la declaración de Laura “N”). Por su parte, la directora del plantel dijo que ella no estaba enterada de las grabaciones porque no usa redes sociales.

Al momento de escuchar la decisión de la jueza, la pareja soltó en llanto y se abrazaron para consolarse, según detalló el reportero Fernando Cruz del medio Milenio Televisión. Mientras que en una entrevista ofrecida a medios, el abogado de la pareja informó que apelará la vinculación a proceso.

Cómo fueron las amenazas

Una docente del kinder Frida Khalo, ubicado en Lomas de Cuautitlán, fue amenazada por los padres de un estudiante Crédito: Twitter@MrElDiablo8

En entrevista a la periodista Azucena Uresti, la presunta víctima mencionó que ella no conocía a los padres del menor, pues había comenzado a trabajar con el grupo desde hace una semana atrás, ante la falta de maestra. No obstante, fue agredida por los padres sin poder explicar estos hechos.

De acuerdo con su testimonio, en un principio los padres del menor buscaron a la directora para hablar sobre problemas con su hijo, no obstante, fueron atendidos por la docente, quien, segundos después, fue agredida por la madre a golpes.

Brenda destacó que la mujer la agarró del cabello y la jaloneo; aseguró que ella no los conocía y no sabía el porqué del ataque.

“El papá se metió, la mamá me soltó una cachetada y comenzó a jalarme del cabello, en ese momento no entendía qué estaba pasando, solo llegaron a agredirme (...)La mamá me daba patadas y me decían que no me volviera a meter con su hijo. La señora de cocina iba a pedir ayuda y la hincaron frente a una ventana para que viera como me pegaban”, indicó en entrevista.

Además, la maestra recordó que el padre del niño la persiguió hasta los salones, mientras la amenazaba de muerte. Cabe mencionar que el niño presenció toda la escena mientras se reía y saltaba como se muestra en el video que ronda en redes sociales.

“Me regresé al salón y el señor me siguió, me amenazaba diciendo que era la verga de Izcalli, que me iba a matar”, apuntó.