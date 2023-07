Critican en redes a Sandra Cuevas por asistir a cumbre contra trata de personas en Washington: “Farsante”

Sandra Cuevas asistió a la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas, en Washington D.C. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, se encuentra en Washington D.C., capital de los Estados Unidos. El motivo de su visita a la ciudad norteamericana se debe a que asitirá a la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas.

Así lo dio a conocer ella misma en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía en la capital estadounidense. La fotografía la compartió con el mensaje: “Sigamos luchando por la dignidad e integridad de las personas. En la Cumbre Internacional contra la Trata de Personas en #WashingtonDC, trabajaremos juntos para acabar con la esclavitud moderna. ¡En #Cuauhtémoc haremos realidad las mejores prácticas para erradicar este mal! #SCA”.

Antes de eso, compartió también un video de 23 segundos de duración, en el que dijo agradecer a la familia Schlapp por la bienvenida que le dieron en Washington. “Agradezco a la familia Schlapp su hospitalidad en la cena de bienvenida de la “International Summit Against Human Trafficking 2023″ en #WashingtonDC; reunidos con legisladores y alcaldes de México para atender el delito de trata de personas. ¡Unidos despertamos conciencias! #SCA”, fue el mensaje con el que acompañó el breve video.

Sin embargo, la visita de Cuevas a la ciudad estadounidense, no fue muy bien vista por algunos de los internautas, pues pusieron mensajes negativos en la imagen que compartió. Y es que como el evento al que asistió era relacionado con la trata de personas, algunos usuarios de redes le señalaron que en la alcaldía que gobierna existe la prostitución.

(Twitter @SandraCuevas_)

“En tu delegación hay mucha prostitución infantil que se ha venido permitiendo y normalizando desde administraciones pasadas. Lanza un operativo contra eso, Sandra. Alguien tiene que empezar”; “Pues tu alcaldia es la que tiene mas trata de personas en zonas como.metro revolucion metro hidalgo sullivan etc etc” (sic); “Y tú qué haces en mi ciudad? Espero hayas aprendido como funciona el sistema, que si no es perfecto es por lo menos civilizado. Y tu que sabes de la dignidad e integridad de los ciudadanos? Cada rato hay asaltos por Buenavista” (sic); “En la Cuauhtémoc todas las personas sabemos donde hay prostitución y más terriblemente, prostitución infantil. A unas cuadras de la #AlcaldíaCuauhtémoc. ¿Porque no comenzar por arreglar eso en lugar de estar gastando nuestros impuestos para pasear ? ¿O vas de mal ejemplo?”; “A pasear gratis a costa del erario Viaja a Washington a cumbre de trata de personas esta farsante @SandraCuevas_ y no se da una vuelta por zona Pino Suárez, en la @AlcCuauhtemocMx donde se explota sexualmente a decenas de mujeres, entre muchos otros casos de trata en la alcaldía” (sic), fueron algunos de los comentarios que se pusieron en la publicación.