¿Por qué Sandra Cuevas no combate a La Unión Tepito? Ella responde

Sandra Cuevas presentó su informe sobre el Operativo Diamante que lleva a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc (TW/@SandraCuevas_)

La alcaldesa Sandra Cuevas respondió a las voces que le exigen que combata a organizaciones criminales en la alcaldía Cuauhtémoc, y de manera específica a La Unión Tepito, con la cual ha sido ligada en distintas ocasiones.

Fue durante la presentación de su informe sobre el “Operativo Diamante” con el cual se busca poner en regla el comercio en la vía pública, que la alcaldesa hizo frente a sus críticos y aprovechó para lanzarse en contra del gobierno de la Ciudad de México, ahora a cargo de Martí Batres Guadarrama.

Durante el evento, Sandra Cuevas, quien en repetidas ocasiones también ha dicho que se prepara para ser la próxima secretaria de Seguridad Ciudadana en la capital del país, dijo que no combate a los criminales porque no cuenta con facultades para ello.

“Para todos aquellos que dicen, a ver ¿Por qué mejor no ves los temas de narcotráfico? ¿Por qué no ves ala gente que extorsiona?, ¿Por qué no ves al grupo criminal La Unión?, ¿Por qué no agarras a los vende drogas? Ahí está la respuesta, no lo hacemos porque no tenemos las facultades”, dijo.

Sandra Cuevas dijo que los resultados en materia de seguridad son visibles cada que la ciudadanía sale de su casa y es robada. TW @ Sandra Cuevas

Sandra Cuevas señaló que la seguridad en las alcaldías es una facultad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México que, desde su perspectiva, ha hecho “un trabajo nefasto”.

Criticó que los resultados en materia de seguridad pueden ser presentados por autoridades, pero también señaló que estos son puestos a prueba cada que la gente sale de su casa y es asaltada.

En este evento que se realizó en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas manifestó sus intenciones por mantenerse en el cargo y sus deseos por convertirse en la sucesora de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sandra Cuevas ha generado reacciones en redes sociales por su uso de una sierra eléctrica para retirar pérgolas. (@SandraCuevas_)

Desde hace varios días, Sandra Cuevas ha sido vista encabezando operativos en a demarcación capitalina, incluso usando vestimenta en color azul y usando motosierras para retirar pérgolas colocadas por establecimientos en calles y banquetas.

Durante su informe, la alcaldesa señaló que en las últimas semanas se han intervenido diversos espacios públicos, que van desde tianguis, calles, plazas y hasta deportivos que se encuentran en la alcaldía Cuauhtémoc.

Anteriormente, Sandra Cuevas ha criticado el estado en que se encuentra la Ciudad de México y la atención que se le presta a la alcaldía Cuauhtémoc, que es la demarcación en donde se encuentran sedes legislativas como el Senado, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e incluso el Palacio Nacional.