Arturo Peniche preocupó por aparecer con collarín: “El cuerpo cobra facturas”

A sus 61 años, el actor ha sufrido varios accidentes que han deteriorado su cuerpo (Foto: instagram)

Este lunes 24 de julio el actor Arturo Peniche causó preocupación entre los reporteros que acudieron a su encuentro en las instalaciones de Televisa San Ángel, pues el histrión los saludó utilizando un collarín en el cuello.

Al ver el estado en el que se encuentra el actor de 61 años, fue cuestionado, y Peniche reveló que utiliza dicho auxiliar pues se encuentra recuperándose de una delicada cirugía a la que se sometió en días pasados.

El actor de telenovelas como María Mercedes y Cita a ciegas dio a conocer que 16 días antes de su encuentro con los reporteros fue sometido a una operación en las cervicales, pues éstas se encontraban deterioradas.

“Tenía muy presionada la médula, se descolocaron o dislocaron, no sé cómo se pueda decir, y me las tuvieron que corregir. Me pusieron unos separadores”, explicó el famoso.

Asimismo, el famoso detalló que la razón de la lesión que lo perjudicó data de mucho tiempo atrás. “Me dediqué un rato a la acción, al doblaje de cine o a las escenas de riesgo y con el tiempo ya se fueron acentuando y obviamente (el cuerpo) cobra la factura”, dijo.

Peniche detalló que su cirugía se llevó a cabo hace más de dos semanas (Foto: Archivo)

“Sí, hubo algunas caídas (del) caballo, donde me golpeé el cuello, (también me caí) de la moto, alguna volcadura de carro que hice y eso se reflejó ahora”, añadió el actor mexicano.

Peniche admitió que por algún tiempo ignoró los dolorosos síntomas de su deterioro, pero no fue sino hasta que el malestar le fue insoportable cuando tomó la decisión de acudir con un especialista.

“No me hacía caso. Fueron aproximadamente dos años y medio en los cuales yo no sabía lo que traía, pero sentía mucho dolor en la espalda, en la cadera, en los tendones de Aquiles, en los pies”, contó.

“Hasta que regresé (a México) en abril, porque estaba trabajando en el extranjero, me hicieron exámenes, tomografías, gammagrafías, radiografías… y se dieron cuenta que tenía cuatro cervicales lastimadas, con hernia, y algunas ya movidas”, agregó el actor de Televisa.

Arturo Peniche sufrió una crisis matrimonial en 2020, tras dos décadas de estar casado con su esposa Gaby (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Ya a dos semanas de la intervención a la que se sometió, el actor puede caminar “con normalidad”, pero lo que más valora es que puede andar sin experimentar el dolor que lo aquejaba desde meses atrás.

Ya el pasado 14 de julio, el actor que recién terminó su participación en el reality show Top Chef VIP había publicado en su cuenta de Instagram un breve video en el que se dejó ver desde la cama de un hospital.

“Queridos amigos, ya me cambiaron cuatro cervicales. El doctor Francisco Ramos Sandoval, neurocirujano, me hizo el favor de operarme”, indicó.

“Ya salí del quirófano. No he tomado, estoy un poquito mareado por la anestesia, pero tengo entendido que todo salió a la perfección”, puntualizó.

Arturo Peniche se dijo feliz de poder vivir sin el dolor que le causaban sus múltiples lesiones (Foto: Instagram.arturopenicheof)

Cabe recordar que en 2018 el actor sufrió un accidente en motocicleta cuando se dirigía a las grabaciones de la telenovela Tenías que ser tú.

“Se dijo en las noticias que tuve un accidente en motocicleta. Se puede decir que sí y no, porque yo estaba en el tráfico, atrás de una camioneta, a dos kilómetros por hora, atravesando Villa Verdún y cuando pasa la camioneta me quedé sin moto en las manos. Me caí en una coladera...por tratar de sacar la mota me lastimé el bíceps, se me rompió, por el esfuerzo tan fuerte que hice”.

Asimismo, en diciembre de 2014, Arturo Peniche habló sobre un problema en la columna vertebral que lo estaba aquejando y que ya estaba tratando.

“A fin de cuentas estoy saludable. Este incidente que tuve sí me lastimó un poco, pero voy para adelante. Me estoy cuidando y medicando y espero salir bien”, dijo entonces.