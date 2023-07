¿Sinéad O’Connor visitó el tianguis del Chopo en CDMX? Fans recuerdan su paseo con La Maldita Vecindad

Sinéad O’Connor habría visitado el tianguis del Chopo en 1993. (Jovani, Pérez Infobae)

Este miércoles, la industria musical perdió a una de sus grandes representantes, pues medios de Reino Unido informaron que Sinéad O’ Connor murió a sus 56 años. A minutos del anuncia, la cantante que fue ampliamente reconocida por canciones como Nothing Compares 2 U o This is the day fue rememorada por habitantes de todo el mundo y México no se quedó atrás.

Y es que, aunque la artista supuestamente solo vino en 1993, su visita quedó marcada en la memoria nacional porque la famosa habría demostrado sus ganas por conocer los lugares más cotidianos de los capitalinos.

Fue a través de redes sociales donde varios internautas recordaron la ocasión donde supuestamente la irlandesa acudió al tianguis del Chopo, el cual está ubicado en la Ciudad de México, el cual es considerado como el mercado más rockero de la capital del país.

El sitio, que cuenta con más de 40 años de estar en funcionamiento, ofrece hasta la actualidad todo tipo de discos, películas, vinilos, ropa, partituras y mil referencias a uno de los movimientos contraculturales más apreciados en el mundo.

El tianguis del Chopo es muy concurrido (Foto: Infobae / Gustavo Azem)

Cómo fue la visita de Sinéad O’Connor al tianguis del Chopo

Aunque no existen registros oficiales que corroboren el hecho de que Sinéad O’Connor caminó entre el tianguis localizado en Buenavista, varias han sido las teorías a lo largo de los años de cómo fue la visita de la artista a este mercado.

A través de Twitter, los cibernautas recordaron que presuntamente los hechos acontecieron en 1993, cuando O’Connor vino al país como corista de Peter Gabriel en una gira. La famosa habría aprovechado su visita a México y supuestamente se aventuró al tianguis.

“Sólo un chavo la reconoció y le pidió un autógrafo en un disco pirata que compró. Era el audio de su actuación en el homenaje a Bob Dylan en 1992, donde fue abucheada por sus posturas contra la iglesia católica. Sinead había buscado ese audio por meses y le compró la copia”, colocó el usuario identificado como @ivannieblas.

Según la versión que Yahoo publicó en 2012, Sinéad no habría ido sola al Chopo, sino que habría contado con la compañía de Francisco Paredes Pacho, baterista de La Maldita Vecindad. De acuerdo con esta teoría, la cantautora pudo caminar con tranquilidad en el lugar, porque en ese entonces no era tan conocida. Sólo el fan que se le acercó para el autógrafo habría sido de los pocos en percatarse de su asistencia.

La famosa fue una gran representante de la música (Archivo)

¿Por qué Sinéad O’Connor habría visitado la CDMX?

De acuerdo con información difundida por usuarios de redes sociales, la intérprete de Nothing Compares to You habría paseado por el tianguis del Chopo en septiembre 1993 junto a Francisco Paredes Pacho, integrante de La Maldita Vecindad, como parte de un recorrido para conocer la ciudad. Y es que supuestamente estaba de visita para cantar con Peter Gabriel en el Palacio de los Deportes.

Y es que el fundador del grupo de rock británico Génesis seleccionó a la CDMX para deleitar a sus fans mexicanos con su álbum Us, canciones que habrían sido enriquecidas con la inigualable voz de Siéad O’Connor.

Se sabe que la cantante irlandesa tenía contemplado regresar a México en 2012 para participar en un evento artístico que se llevaría a cabo en Tajín, pero canceló su presentación de último momento por cuestiones de salud.