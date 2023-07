Poncho de Nigris rompe en llanto al ver la foto de su hermano Antonio que murió: “Una parte de él vive en mí”

Antonio de Nigris se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición de Monterrey (Foto: RepublicaRayada // Vix)

La producción de La Casa de los Famosos continúa enfrentando a los habitantes con su pasado. En esta ocasión tocó el turno de Poncho de Nigris, quien no pudo contener su llanto en cuanto se encontró con fotografías de personas que de alguna u otra manera han marcado su vida, tales como su esposa Marcela Mistral y sus tres hijos en común, su primogénita Ivanna (fruto de una relación anterior), su madre y hermanos.

Aunque el influencer regiomontano se conmovió con todas las fotografías, lloró desconsoladamente cuando se encontró con una foto de su fallecido hermano Antonio de Nigris. Y es que Poncho tenía una relación muy cercana con su consanguíneo, por lo que sigue sufriendo su inesperada partida a los 31 años de edad.

“El mejor hermano de todos, el mejor de los De Nigris, mi hermano Toño. Me acuerdo de ese momento y me dan ganas de abrazarlo y duele que ya no lo voy a poder abrazar. Cuando falleció yo fui por él a Grecia, por su cuerpo, y es algo que me siento muy orgulloso de haberlo hecho. Yo me sentía, como hermano mayor, con la responsabilidad de ir por su cuerpo, fue muy difícil”, comentó.

El influencer habló sobre su esposa y La Tigresa Credito:TW@MomentosDeLCDLF

“Después de hacerle la autopsia le di un abrazo y se le veía en su rostro como que estaba tranquilo de que ya había alguien de la familia”, agregó.

Poncho de Nigris no profundizó en detalles sobre el deceso de su hermano, pero reconoció que aprendió muchas cosas buenas de él como ser buena persona y ayudar al prójimo: “Una parte de él vive en mí”.

La señora Leticia Guajardo ha apoyado a su hijo en su paso por La Casa de los Famosos México, incluso ha asistido a algunas galas. (Vix)

Poncho de Nigris agradeció a su madre

La producción rescató otra fotografía que conmovió a Poncho de Nigris. Esta no sólo fue un viaje a su infancia, también a las convivencia diaria con su mamá: “Esta es la oportunidad para decirle que me dio mucho gusto que me tocara como mamá en esta vida terrenal”.

“Me recordó los tiempos cuando mi mamá me cuidaba y ese bebé tenía un camino que recorrer y lo he labrado a base de dedicación, esfuerzo y constancia. Me da mucha nostalgia ver a mi mamá después de 47 años, porque ahí era un bebé, y que siga viva, que sigamos aquí. Es una foto muy importante para mí”, contó.

Por muchos años se rumoreó que el influencer y la actriz tuvieron un romance. (Vix)

Poncho de Nigris agradeció apoyo de Irma Serrano

Pero eso no fue todo, durante la misma dinámica el influencer se encontró con una foto de Irma Serrano “La Tigresa”. Sin profundizar en detalles sobre la relación de amistad que tuvieron y los rumores en torno a su supuesto romance, agradeció todo lo que le enseñó.

“Ahorita que acaba de fallecer aquí públicamente lo digo, gracias por todo. Me enseñó muchas cosas. La gente dice que si me quede con un reloj, que si me quede con dinero, yo lo digo aquí delante de todos, ella fue una de las personas que marcó mi vida porque me enseñó muchas cosas”, dijo.

El regiomontano tiene tres hijos con Marcela Mistral y una más de una relación anterior. (Vix)

Poncho de Nigris reconoció que ha fallado en su matrimonio con Marcela Mistral

Por último, el influencer regiomontano admiró una fotografía del día de su boda con Marcela Mistral y con lágrimas en sus ojos reconoció que no suele ser muy cariñoso con su esposa por la educación que recibió de sus padres.

“Fue un día muy importante porque yo estoy seguro que nada más me voy a casa una vez en la vida. No soy muy expresivo, no soy muy cariñoso y quiero decirle que la amo mucho, que la extraño mucho, es mi complemento. Si a veces no soy muy cariñoso y muy expresivo, quiero decirte que te amo con todo mi corazón y lo expreso de otra manera”, señaló.