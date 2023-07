Exesposa de Chiquimarco reveló que sufrió amenazas de muerte por el exárbitro mexicano

El exárbitro mexicano cuenta con una vinculación a proceso por el probable delito de violencia familiar (Cuartoscuro)

Días después de que Marco Antonio “N”, éxarbitro mexicano que fue vinculado a proceso por su presunta comisión del delito de violencia familiar, presentara un amparo por la supuesta fabricación de delitos en contra suya, su exesposa e hija declararon la situación de violencia que vivieron en su dinámica nuclear. Incluso, señalaron que fueron amenazadas de muerte.

Te puede interesar: Exesposa de “Chiquimarco” denuncia el “terror” que vivió con él: golpes, nexos con la Unión Tepito y hasta violencia sexual

Por medio de una conferencia de prensa convocada por las dos presuntas víctimas de violencia familiar, así como el abogado que defiende su causa, se dieron a conocer detalles acerca de la relación que sostuvo en el entorno familiar. En ese sentido, la mujer que fue su cónyuge reveló haber sido víctima de amenazas de muerte.

“La amenaza final de mi exesposo fue que yo me quedara quietecita cuando se dio cuenta que yo ya no estaba dispuesta a seguir con esta situación. Me dijo que me quedara quietecita, que tenía personas que me podían poner en paz. ‘Quédate quietecita que te puedo poner en paz’, fueron las palabras textuales. Nombró que tenía, por su asesora jurídica: ‘mi abogada tiene personas de la familia Tepito que te pueden poner en paz’”, declaró ante los medios presentes.

El ex árbitro señaló la presunta fabricación de delitos en su contra (Getty)

Según detalló, las agresiones acontecieron el último día que mantuvo contacto presencial con él. Además de las amenazas verbales, el exárbitro también habría ejercido violencia física para impedir que su exesposa lograra llevarse una serie de documentos. No obstante, ella pudo escapar con los papeles que buscó conservar consigo.

Te puede interesar: Si un equipo de la Liga MX gana en la Leagues Cup: ¿Cuánto dinero obtendrá?

Cabe mencionar que el pasado 13 de julio Marco Antonio “N” acudió a las instalaciones de un juzgado familiar capitalino para rendir su declaración en torno a la investigación realizada por la probable comisión del delito de violencia familiar. La denuncia ante las autoridades fue presentada por su exesposa e hija.

En aquel momento, el abogado de las personas demandantes dio a conocer que Marco Antonio “N” podría enfrentar el proceso en libertad. Y es que el juez no halló elementos suficientes para dictar su prisión preventiva. En ese sentido, fue puesto en libertad y abandonó las instalaciones del Ministerio Público (MP).

El exárbitro del futbol mexicano interpuso una serie de amparos (Twitter/@ChiquimarcoMx)

Cinco días después de haberse presentado ante las autoridades, por medio de sus redes sociales, Marco Antonio “N” dio a conocer que presentó una serie de amparos ante ante el Juez Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, ubicado en la Ciudad de México, El motivo, señaló, fue defenderse de la presunta fabricación de delitos por parte del equipo jurídico que defiende la causa de su exesposa e hija.

Te puede interesar: La reacción de Ibai Llanos por la llegada de Sergio Canales a Rayados

“Ante la estrategia de inculparme y dañar mi reputación por parte de uno de los cárteles de abogados especialistas en la fabricación de delitos de carácter penal, en particular contra los hombres, engañando a las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México que creen en la buena fe de las personas en sus denuncias”, explicó.

Como respuesta, durante la conferencia de prensa convocada este 25 de julio de 2023, el abogado de las presuntas víctimas por el delito mencionado insinuó que, a pesar de la orden de restricción vigente, los actos de intimidación por parte de Marco Antonio “N” han persistido. Ante ello, adelantó que, en caso de que no cesen, podría solicitar ante el juez la implementación de la prisión preventiva justificada.

“La Ley establece, la ley general de acceso a las mujeres de una vida libre de violencia y el código nacional de procedimientos penales, establece que si sigue vulnerando el bien jurídicamente tutelado, que es una vida libre de violencia y hay conductas que varían de las condiciones, se puede optar por una media que podría ser la prisión preventiva justificada”, afirmó el abogado Marco Antonio Chávez Vaca.