AMLO presume ‘ventaja’ de Morena en encuestas: “¿Por qué haríamos daño a posibles candidatos de oposición?”

AMLO afirmó que en su gobierno no habrá "año de Hidalgo". | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador buscó respaldar el resultado que Morena tiene rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, para justificar que no hay motivo por el cual atacar a los opositores.

Esto luego de que ventiló que periodistas han señalado un posible atentado en contra de aspirantes a la candidatura presidencial, y en específico en contra de Xóchitl Gálvez, que el mandatario usó encuestas de distintas casas para respaldar que la oposición no representa un peligro de cara a las presidenciales del próximo año.

“Además, de que somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia, políticamente no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie. Y esto es lo que quiero transmitir, no nos ocupemos ni nos preocupemos porque el pueblo de México está muy avispado”, dijo el presidente para luego mostrar una primera encuesta.

Se trata de la medición realizada por Covarrubias y Asociados, en donde Morena presenta una preferencia del 49 % en su alianza con el partido del Trabajo y el Partido Verde; seguido del Frente Amplio por México con una preferencia del 19 %.

Durante su conferencia matutina que encabezó desde Palacio Nacional, el mandatario presentó algunas gráficas donde mostró la aparente ventaja que tiene el partido guinda.

De acuerdo con algunas encuestas de Covarrubias y Asociados, así como de la agencia Enkoll, la ventaja es de más de 30 puntos. Con al menos el 60% de los votos, los votos mostraron que el partido guinda es uno de los preferidos para ir por el triunfo.

Sobre el presunto “atentado político” que según AMLO mantienen algunos medios de comunicación en su contra, el mandatario exhibió las supuestas ganancias que tienen diversos periodistas.

El político tabasqueño aprovechó el espacio de la conferencia matutina y presentó una lista donde presuntamente un grupo de comunicadores fue beneficiado durante la administración de Enrique Peña Nieto (2013-2018).