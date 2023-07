Xóchitl Gálvez confiesa que prefiere competir contra Marcelo Ebrard: “Es más divertido”

El extitular de la SRE habló sobre la senadora panista (Cuartoscuro)

En una serie de confesiones, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, reconoció que preferiría competir contra el excanciller Marcelo Ebrard en las elecciones de 2024.

En gira por el estado de Puebla, la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), se refirió a las “corcholatas” del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y admitió que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es el aspirante “mejor preparado” y el más “simpático”.

“La verdad es más divertido Ebrard, me la pasaría mejor con él. Es bastante simpático, es un hombre preparado”, dijo en rueda de prensa tras ser cuestionada sobre quién sería el mejor perfil morenista para debatir.

En ese tenor se refirió a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre quien consideró, entre risas, que “habría que aflojarla tantito para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía”.

Claudia Sheinbaum (derecha) y Xóchitl Gálvez (izquierda). Fotos: Twitter

No obstante, se mostró segura al afirmar que no importa con quien se enfrente en las urnas el próximo año, pues saldrá vencedora de la mano con la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Aunque también habló del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, comentó que con él no le gustaría un “round” porque le parece “muy enojón”; en contraste, y pese a que ve lejana su candidatura, admitió que con Ricardo Monreal se lleva “muy bien”.

¿La vida de Xóchitl Gálvez corre peligro?

En otro tema, la senadora hidalguense negó temer por su vida ante la serie de opiniones por parte de periodistas, que han alertado la posibilidad de un atentado en su contra debido a los encontronazos que ha tenido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No temo por mi vida. Nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, decía el dicho que ‘el que no quiera amanecer orinado, que no duerma con niños’. En mi caso, sé lo que significa entrarle a una contienda política. Sé que hay golpes, hay golpes bajos. No se vale que el Presidente use todo el poder del Estado para atacarme”, reprochó desde Puebla.

Este martes, el primer mandatario habló sobre el tema y acusó a sus adversarios de orquestar una campaña “perversa” e “irresponsable” por los señalamientos de periodistas como Joaquín López-Dóriga, Raymundo Riva Palacio y Beatriz Pagés Rebollar.

Comunicadores y líderes de opinión alertaron la posibilidad de un atentado contra Xóchitl Gálvez. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Y es que los comunicadores han advertido la posibilidad de un “magnicidio” como el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, en el estado de Baja California.

En respuesta, durante su conferencia matutina, López Obrador exhortó a sus adversarios a reflexionar sobre sus actos y a “no proceder de manera vil”, pues es “enfermizo” que pronostiquen un crimen de Estado por cuestiones políticas.

“Se tiene que hacer, que todos los candidatos estén cuidados, que todos los periodistas estén también protegidos, pero es realmente muy perverso adelantar lo que quisiéramos que no sucediera, pronosticar que va a haber un crimen y que el Presidente va a ser el responsable y todo por cuestiones políticas. Es hasta enfermizo, ¿qué no pueden esperar un año dos meses que ya voy a concluir?”, cuestionó este martes desde Palacio Nacional.