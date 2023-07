Adán Augusto presumió a AMLO como su maestro en la política

El extitular de Gobernación aseguró que el presidente lo presume (Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, presumió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como su maestro en la política, durante su visita en Axochiapan, Morelos.

En medio de su discurso, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) rescató que lo mucho o poco que ha podido realizar en los años que lleva en la política mexicana, específicamente desde 2005 a la fecha, se lo debe a lo que ha aprendido del actual mandatario mexicano.

Tras lo cual, el político tabasqueño nombró a su paisano como “maestro”, al cual le profesa afecto, cariño, respeto y lealtad, palabras que provocaron aplausos entre los presentes.

“Lo poco o lo mucho que sé o que he sido, yo se lo debo a un maestro, a mi maestro y ese maestro es Andrés Manuel López Obrador y ustedes saben al maestro afecto, cariño, respeto y lealtad”, expresó este lunes 24 de julio.

Adán Augusto recordó cómo fue nombrado titular de la Segob (Cuartoscuro)

Posteriormente, el exfuncionario aseveró que él se deja querer y no es presumido con el apoyo que tiene al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), especialmente porque apuntó que el presidente ha presumido su trabajo como secretario de Estado.

“Yo no soy presumido, el presumido es él (AMLO) porque él me presume”

De acuerdo a medios locales, las palabras anteriores sirvieron para que López Hernández recordara cómo fue designado como titular de la Segob, pues durante la presentación el titular del Ejecutivo Federal lo nombró como su “hermano”.

“Cuando me nombraron como secretario de Gobernación, cuando (AMLO) me nombró dijo en un video: ‘He tomado la decisión de nombrar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (...) es mi hermano’. Pues él me presumió, ¿no? Y yo pues me dejo querer”, refirió con una sonrisa en el rostro.

López Hernández aseguró que puede continuar la 4T en el país (Twitter/@adan_augusto)

Posteriormente, el exmandatario local señaló que México está listo para continuar la Cuarta Transformación, pese a que AMLO deje Palacio Nacional, pues indicó que su llegada al poder sirvió para que se diera la “revolución de las conciencias” para consolidar el bienestar en el país.

“El presidente López Obrador construyó junto con ustedes, al lado del pueblo, este movimiento que nosotros vamos a continuar y cuyo fruto es la revolución de las conciencias, en la que ahora mando el pueblo bueno y va a continuar porque ustedes ya decidieron apoyar a este movimiento”, puntualizó.

Adán Augusto siempre ha destacado la importancia de AMLO en su carrera

No es la primera vez que el extitular de la Segob menciona la importancia y la influencia de AMLO en su carrera, así lo hizo el pasado 16 de junio cuando emitió una carta en donde confirmó su renuncia a la dependencia federal con el fin de competir por la Coordinación de los Comités de Defensa.

En aquella ocasión, el tabasqueño compartió la misiva que envió a Palacio Nacional en donde relató el impacto que tuvo AMLO en su carrera, puesto que decidió unirse a su movimiento en pleno momento del desafuero y donde se comprometió a ayudar al actual presidente, “hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliéndola”.

Aunado a lo anterior, en el texto Adán Augusto dejó en claro que no niega la estima, respeto y admiración que siente por López Obrador, mismos sentimientos que compartían sus padres antes de fallecer, por lo que, dijo, se le hacía difícil dejar su cargo.

“(...) hace complejo para mí solicitarle que acepte mi renuncia al frente de la Secretaría de Gobernación, cargo que me permitió acompañarlo mientras escribe una de las páginas más luminosas de Tabasco, de México y de la historia de la democracia latinoamericana”, se pudo leer.