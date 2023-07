Xóchitl Gálvez responde a quienes le piden cuidarse de un posible atentado: “No temo por mi vida y nunca he tenido miedo”

Xóchitl Gálvez habló sobre posicionamientos de periodistas que afirman está en peligro. (TW/@XochitlGalvez)

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, la panista Xóchitl Gálvez, negó temer por su vida, todo ello en medio de una serie de opiniones por parte de periodistas que han alertado de posibles atentados en su contra ante el alcance que ha tenido su campaña.

Te puede interesar: ¡Lo usó a su favor! Xóchitl Gálvez reacciona al apodo de “la señora X” que le puso AMLO

En su gira por el estado de Puebla, Gálvez Ruiz dijo que mantiene su carrera por la candidatura presidencial y destacó que incluso ha sabido de actores políticos que no se animaban a participar de los procesos partidistas ahora se están animando porque están viendo que “sí puede haber tiro en la presidencial”.

Ante los señalamientos que han llegado por parte de periodistas que han advertido un posible atentado en su contra, la aspirante a la candidatura presidencial, se pronunció al respecto y dijo no temer por su vida.

Te puede interesar: ¿Cancelan marcha en defensa de Xóchitl Gálvez? Esto sabemos

“No temo por mi vida. Nunca he sido una mujer que tenga miedo. Entonces, decía el dicho que ‘el que no quiera amanecer orinado, que no duerma con niños’. En mi caso, sé lo que significa entrarle a una contienda política. Sé que hay golpes, hay golpes bajos, no se vale que el presidente use todo el poder del Estado para atacarme”.

AMLO habló sobre las agresiones que Xóchitl Gálvez sufrió por parte de morenistas en Oaxaca. (Presidencia)

Apuntó que el presidente López Obrador ha usado información confidencial, ello al ingresar a cuentas bancarias tanto de ella como de sus clientes.

Te puede interesar: Por qué Xóchitl Gálvez podría estar en la mira de los cárteles, según Riva Palacio

Xóchitl Gálvez, quien se ha reconocido como una candidata ciudadana tras afirmar que no milita en Acción Nacional pese a que pertenece a que ha pertenecido a sus gobiernos y ha gobernado bajo sus colores, aseguró que ya tenía ganada la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Afirmó nuevamente que ella tenía ya la candidatura ganada en la Ciudad de México y que incluso ella sería la Jefa de Gobierno en la capital del país, pues las “corcholatitas de la ciudad no daban el ancho por tratar de construir un proyecto mucho más competitivo”.

En ese sentido, dijo que al ser una aspirante ciudadana, gran parte de las 190 mil firma que afirmó tener son de ciudadanos.