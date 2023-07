Sheinbaum descartó denunciar a Fox por violencia de género

Claudia Sheinbaum habló sobre las declaraciones de Fox en su contra (Cuartoscuro)

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó denunciar por violencia política de género al expresidente de México, Vicente Fox Quesada, luego del comentario antisemita en su contra que realizó en su cuenta oficial de Twitter y que, incluso, fue condenado en redes sociales.

Durante su visita a Chihuahua, la exmandataria local fue cuestionada sobre si iniciará algún proceso jurídico, lo que la llevó a instar al también exgobernador de Guanajuato a continuar con normalidad sus comentarios, pues indicó que será la única forma en que se pueda ver con claridad lo que “la derecha” representa en el país.

No obstante, sentenció que condena todo tipo de discriminación que se dé en la sociedad, más allá de los comentarios que recibió por los orígenes de su familia, especialmente la corriente judía que proviene de sus abuelos.

“Por un lado, condenando cualquier forma de discriminación y, por otro lado, pues es lo que pasa, es que (es) Fox. (¿Lo demandaría?) No, no, no, que siga, que le siga Vicente Fox porque así es claro qué es lo que representan ellos, lo que es que Fox es lo que representa la derecha”, puntualizó la exjefa delegacional de Tlalpan.

Fox realizó comentarios despectivos sobre las 'corcholatas' de Morea (Twitter/@VicenteFoxQue)

Para profundizar en sus dichos, Sheinbaum Pardo sentenció que el exmandatario mexicano no está esquizofrénico ni sufre ningún mal que lo pudo haber hecho desvariar, sino expresó lo que realmente piensa, por lo que lo señaló como el vocero de la derecha y del Frente Amplio por México.

“No es que él esté esquizofrénico, es que es en realidad lo que piensa, es lo segundo que él dijo, entonces, al mismo tiempo es un vocero real de la derecha. Fox es un vocero del Frente Amplio, eso es lo que en realidad ocurriendo”, fueron las palabras con las que finalizó su postura sobre el tema.

¿Qué dijo Vicente Fox?

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió su cargo en diciembre de 2018, Fox Quesada se volvió uno de los mayores críticos de las decisiones de la administración federal, eso sumado a la rivalidad que ambos personajes han protagonizado desde inicios de siglo.

En este contexto es que Vicente Fox también ha sido un ferviente crítico de los aspirantes a la Coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación, tanto así que siempre les dedica mensajes cuestionando su trabajo, posturas, giras de trabajo y muchos otros aspectos.

Uno de estos mensajes fue el que causó polémica, debido a que tildó a Claudia Sheinbaum de ser una “judía búlgara”, a Marcelo Ebrard de ser un “fifí francés”, a Gerardo Fernández Noroña de ser un “extraterrestre”, a Adán Augusto de ser de Transilvania, mientras que la única mexicana sería la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Vicente Fox pidió disculpas por su comentario (Especial)

Sin embargo, fue el comentario en contra de Sheinbaum el que causó mayor indignación, debido a que lo acusaron de xenofobía y antisemitismo, tanto así que personajes de la oposición y los elegidos del Frente Amplio por México condenaron las palabras del expresidente, al considerar que iban en contra de los valores que promueve el movimiento de oposición.

Fue en medio de la polémica que el exmandatario ofreció una disculpa por el mensaje que emitió, argumentando que no se trataba de un mensaje, sino de un tuit que decidió replicar; sin embargo, la imagen no provenía de ningún otro perfil, sino que apareció como si él la hubiera publicado.

“Pido una disculpa por haber retwiteado un twit que no es mío. Tengo un profundo respeto por la comunidad judía”, redactó el exmandatario después de que se avivó la controversia y fue acusado de antisemita.