Montserrat Oliver respondió a los rumores de divorcio por culpa de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se burlaron de los rumores de divorcio (Instagram/@motseyjoetv)

Yolanda Andrade volvió a reunirse, como cada semana, con Montserrat Oliver para la grabación de su programa Montse & Joe y tuvieron que tomarse unos minutos para aclarar si verdaderamente los problemas de salud de la sinaloense está causando el divorcio de su amiga.

Desde que Yolanda regresó a la televisión, tras la crisis de salud que sufrió por un aneurisma cerca del ojo, comenzaron los rumores de que Montserrat estaba junto a ella día y noche, lo que causó que su esposa, Yaya Kosikova, se molestara al punto en que decidieron dejar de vivir juntas.

En lugar de enojarse, las presentadoras se tomaron este rumor con diversión y aclararon lo que realmente sucedió con un corto video que compartieron durante las grabaciones de Montse & Joe.

Las presentadores recalcaron que Yolanda no interfiere en la relación con su esposa (Captura de pantalla/Instagram)

“Perdón, es el chisme que dicen que estoy divorciándome por cuidarte”, dijo Oliver a su compañera entre risas. “O sea, la gente, Dios. O sea... qué barbaridad”, agregó mientras Andrade la veía desconcertada.

En respuesta, Yolanda le preguntó, ingenua, si verdaderamente está circulando que Montserrat se peleó con su esposa por cuidarla y aclaró que, si es que algún día su exnovia llegara a divorciarse, no será por su culpa.

“Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat. Si una día llegase a pasar (no es mi culpa), y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo”

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver se burlaron de los rumores de divorcio

Oliver secundó a su amiga y aseguró que si se divorcia algún día, no será por culpa de Yolanda. “Si un día me divorcio, no es la culpable Joe”, recalcó.

Después, cuando Montserrat dijo que iría al baño, le pidió a Yolanda que no la acompañara porque ese tipo de acciones refuerzan los rumores de su amorío, pero al ver la reacción de su amiga le dijo que era broma.

¿Por qué Montserrat Oliver estaría a punto de divorciarse?

Hace unos días el publirrelacionista Emilio Morales destapó que supuestamente Montserrat estaría enfrentando una crisis matrimonial con Yaya porque, desde que su exnovia tuvo problemas de salud, pasó mucho tiempo con ella, acompañándola en su recuperación.

El supuesto enojo de Yaya habría surgido de que ella está consciente de que su esposa y Yolanda fueron novias por un largo tiempo (Instagram/@montseyjoetv)

Esto no fue del agrado de Kosikova debido a que nunca habría tenido una buena relación con Andrade. La eslovaca tomó la decisión de pedirle a su esposa que dejara su casa mientras “arreglaba” lo que estuviera viviendo con su exnovia.

“Yaya ya le dijo a Montserrat: ‘Ya no puedo, resuelve tu problemas con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’”, dijo Morales en el programa de YouTube de Inés Moreno.

Cabe recordar que Montserrat y Yolanda mantuvieron un romance por 10 años a finales de la década de los 90, pero por una época no pudieron hablar de esto abiertamente en televisión debido a las restricciones que tenía Televisa.

Yolanda y Montserrat habría estado distanciadas debido a que Oliver tuvo que estar al frente de "Montse & Joe" (Instagram/@montseyjoetv)

¿Cómo se encuentra de salud Yolanda Andrade?

Durante las grabaciones de la próxima emisión de Montse & Joe, la protagonista de Sentimientos ajenos también habló de sus problemas de salud, los cuales la obligan a todavía portar un parche en el ojo debido a su aneurisma.

Yolanda mencionó que se siente bien y por eso sigue acudiendo a grabar el programa, pero seguirá utilizando el parche por la sensibilidad que tiene a la luz.

Actualmente, Andrade sigue en tratamiento por el aneurisma que tiene (Captura de pantalla/YouTube)

Cabe recordar que la actriz estuvo hospitalizada a finales de abril; en su momento, compartió con la prensa que los médicos no podían darle su diagnóstico porque no comprendían de dónde surgían los dolores de cabeza de Yolanda.

Fue hasta después de una semana que le diagnosticaron gastritis y un aneurisma cerca del ojo. Andrade pensó que estaba al borde de la muerte, por lo que se despidió de sus amigos y familia.