Luis Cházaro dejó organización del Frente Amplio por México para buscar la CDMX

El perredista sigue firme en su intención de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (Cámara de Diputados)

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinoza Cházaro, dio a conocer que renunció a ser parte del Comité Organizador del Frente Amplio por México en representación del Sol Azteca, debido a que contempla dedicar su tiempo a buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Por medio de una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el legislador anunció que dejó el cargo que le encomendó el presidente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, por convicción y congruencia, debido a que él tiene interés en contender en el proceso electoral del próximo año, aunque no por la Presidencia de la República.

“Anunciarles que en la lógica que he venido siguiendo en mi vida política, de congruencia y de convicción, me parece necesario dejar el cargo que me había encargado Jesús Zambrano en el Comité Organizador de la candidatura a la Presidencia de la República de parte del Frente Amplio por México, aunque yo no aspiro en un futuro a ese cargo electoral en 2024, me parece de congruencia que algún otro compañero del PRD pueda ocupar esta cuestión”, expresó este lunes 24 de julio.

El perredista consideró que no puede ser juez y parte del proceso electoral 2024 (Crédito: Canal del Congreso)

Posteriormente, el líder perredista reiteró que su intención de dejar la organización es porque ha instado a los tres partidos a crear un método similar o igual en el cargo para gobernar la Ciudad de México al que se ha generado para buscar al coordinador del Frente Amplio por México, es decir, la posible candidatura a la presidencia.

Sin embargo, Espinoza Cházaro aseguró que seguirá trabajando a favor de la oposición y del PRD; sin embargo, ahora lo hará desde otra trinchera, lugar donde concentrará sus esfuerzos por ser la persona que aparezca en la boleta el próximo 2 de junio.

“Para no ser juez y parte en esto que he venido insistido que en la Ciudad de México debe de haber un método, sino similar sí muy parecido al de la Presidencia de la República...Es que en acuerdo a Jesús Zambrano a partir de hoy dejó el Comité Organizador representando al PRD, continuará trabajando con el PRD, pero ya desde otra trinchera”, continuó.

El perredista sería aspirante a la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a lo anterior, el perredista consideró que el actual proceso a la Presidencia de la República ya se encuentra encaminado, pese a que tuvo un inicio con tropiezos la plataforma, lo cual señaló como responsabilidad de la ciudadanía que rápidamente decidió apoyar a los aspirantes de la oposición.

“El proceso ya está encaminado, si bien tuvo algunas fallas por la participación de la ciudadanía, al principio del mismo, hoy ya está enrutada, los candidatos de mi partido y de otros partidos han ya avanzando en la recolección de sus firmas”

Luis Cházaro señaló a Rosario Robles como un incentivo para la oposición

Sobre el fortalecimiento de la alianza en la oposición, el perredista indicó que un perfil como el de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, podría aportar mucho al Frente Amplio por México, por lo que no se cerró a la idea de que se pueda incorporar al proyecto.

De acuerdo a lo que explicó Espinoza Cházaro, la política fue una perseguida en esta administración, por lo cual le tiene mucho respeto y, aunque no sabe si está interesada en tener otra vez una vida política activa con la oposición, el diputado federal puntualizó que unirla sería un capital importante para el movimiento.

“Rosario Robles fue una perseguida política. Yo le tengo mucho respeto, no sé si ella haya dicho que quería participar, pero a mí me parece un capital político importante. sufrió este machismo desde el poder”, expresó.