¿Fraude? Conductora de Televisa comete error en vivo: asegura que Sergio Mayer fue el eliminado de LCDFM

Conductora de Televisa comete error en vivo: asegura que Sergio Mayer fue el eliminado de LCDFM (Fotos: ViX+)

La intensidad que se vive dentro y fuera de La Casa de los Famosos México sigue creciendo rumbo a la recta final del reality show de Televisa. Por ello, todo lo que se comenta sobre el programa suele ser retomado y minuciosamente checado por los fans, quien han encontrado un error que ahora ha sido calificado como evidencia de un presunto fraude que se habría cometido en con la séptima eliminación en la que Apio Quijano y Sergio Mayer lucharon por su permanencia.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Apio descubre que Sergio y Poncho hablan mal de él y lo destrozan

Tras finalizar la gala conducida por Galilea Montijo y Diego de Erice, el pasado domingo 23 de julio, Las Estrellas emite una nueva edición de La Jugada, programa de resumen deportivo y de Televisa que es conducido por Toño de Valdez, Enrique Burak, Guillermo Schut, Kikin Fonseca, Oswaldo Sánchez y Ana Caty Hernández, siendo esta última y un comentario suyo lo que ha despertado la nueva polémica.

Televidentes señalaron el error de la presentadora de "La Jugada" Credito:TW@La casa de los famosos mx

La presentadora expresó: “Las palabras de Jesús son su responsabilidad, pero la verdad yo sí estoy triste por la salida de Mayer…”, se puede escuchar en fragmentos de videos que han sido retomados en redes sociales como TikTok, generando gran malestar entre los seguidores del reality show donde aún participa Wendy Guevara, Nicola Porcella, La Barby Juárez, Jorge Losa, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Sergio.

Apio Quijano descubre que Sergio Mayer y Poncho de Nigris hablan mal de él y lo destrozan

La séptima Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México ha dejado cortada la primera cabeza de un diablito; Apio Quijano se convirtió en el primer eliminado del Team Infierno. Luego de que Galilea Montijo y la producción del reality show de Televisa le mostraran conversaciones de Sergio Mayer y Poncho de Nigris sobre lo que hablaban de él, el cantante reaccionó.

Tras la salida del integrante de Kabah, el Tem Infierno se tambalea Credito:TW@LaCasaFamososMx

“No puedo decir mucho, pero sé cosas”, inició el integrante de Kabah con una risa que dejó más que nerviosos a los habitantes y en la incertidumbre a los panelistas y ex participantes del Team Cielo.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Apio o Nicola, ¿quién fue el séptimo eliminado?

“Familia Team Infierno, los amo. No importa lo que hayan dicho o no de mí, estoy agradecido, me siento honrado de ser parte del Team Infierno hoy y siempre. Cada uno de ustedes se quedan una parte de mí. Yo siempre les traté de dar mi corazón de una u otra manera, pero disfruten esta experiencia, los amo y quiéranse mucho como siempre”, expresó.

El integrante de Kabah bromeó con una grosería como respuesta a su ex compañero (Foto: ViX+)

“Sabes que se te va a extrañar, tú baile, tú canto, tú armonía con el grupo y que vas a hacer falta de forma tremenda en la casa, en eso coincidimos todos, la parte tan importante que eras. Gracias por tu cariño y gracias por ser tan leal y tan fuerte con el Team Infierno”, le expresó Sergio Mayer a Apio Quijano, quien “entre broma” cambió la forma de corazón que hacía con sus manos para darle una señal obscena.