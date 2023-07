Qué es la Ola Azul, la corriente del PAN que apoya a Sheinbaum

Diputado del PAN en CDMX anunció su apoyo a Sheinbaum (Congreso de la Ciudad de México)

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN), encabezados por el diputado local Gonzalo Espina, anunciaron la creación de la Ola Azul, un movimiento a favor de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que acusaron acciones incorrectas al interior del blanquiazul con las que se dijeron en desacuerdo.

Durante una conferencia de prensa este domingo 23 de julio, los panistas indicaron que el motivo de la agrupación es recorrer, principalmente, la capital del país, así como otras entidades de la república, con el fin de sumar compañeros de su partido al proyecto de la exmandataria, aunque ésta represente a la Cuarta Transformación.

“Empezaremos a realizar recorridos en las diferentes alcaldías de la ciudad y en distintos estados para ir sumando panistas que ya nos han mostrado su interés en sumarse a este proyecto y a los que apenas conocen esta opción, los invitamos a conocernos y a platicar sobre nuestra postura política”, explicó el legislador.

Panistas acusaron presunta presión del PAN para apoyar a Xóchitl Gálvez (Crédito: Twitter/@gonzalo_espina)

Los políticos que apoyaron la idea de Espina fueron el concejal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la alcaldía Benito Juárez, Enrique Tamayo; el consejero regional del PAN en la CDMX, Gerardo Azuara Rossetti; así como Edgar Márquez y Raúl Esteban, por mencionar a algunos.

Aunado a lo anterior, los integrantes de la Ola Azul sentenciaron que su apoyo no es hacia los partidos que conforman la 4T —Morena, PT y PVEM—, sino al perfil de la doctora Sheinbaum, a la que calificaron como una mujer capacitada y que ha demostrado que puede trabajar a favor de diferentes sectores de la ciudadanía, así como de los pequeños y medianos empresarios.

Los panistas dejaron en claro que irán con la morenista “hasta donde tope”, ya que confían en el proyecto que se prevé encabece la exmandataria, pues consideraron que logrará que, así como la CDMX, el país crezca y se consolide el proyecto político. Asimismo, sentenciaron que el PAN ya no es el partido al cual se afiliaron.

“Con ella (Sheinbaum) vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue. Aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entré así casi 12 años”, puntualizó.

Los panistas dieron una conferencia de prensa para dar a conocer su nuevo proyecto (Twitter/@gonzalo_espina)

Con el objetivo de profundizar en las razones por las cuales decidieron apoyar a un personaje lejano a la estructura panista, el legislador indicó que se encuentran en desacuerdo con las decisiones que ha tomado la Dirigencia Nacional, especialmente Marko Cortés en su papel de presidente, así como con la creación del Frente Amplio por México y la alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Desde aquí les decimos: no tengan miedo, aquí hay una opción para que sigan participando de manera activa en la política”

No obstante, ahí no se quedaron sus comentarios contra las decisiones de la dirigencia panista, pues Espina sentenció que al interior del blanquiazul presuntamente estarían buscando imponerles la candidatura de la senadora Xóchitl Gálvez, a la cual reconoció como una mujer preparada, pero aseveró que su perfil no es congruente con lo que representa el panismo.

“Quienes conocemos (a Xóchitl Gálvez) sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, ve por los intereses de ella, muestra de ello es que ahora por conveniencia política hasta dice que es Troskista. Si ella se asume como tal, pues entonces es todo lo que el panismo trató de combatir desde sus orígenes. Y, más allá de eso, no hay propuesta política que la respalde y avale”, finalizó.