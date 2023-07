Ariadne Díaz habló sobre sus planes de abrir un OnlyFans: “No me tientes”

En múltiples ocasiones le han solicitado que abra su OnlyFans. (Ig: @ariadne_diaz) (Archivo)

La actriz Ariadne Díaz fue una de las invitadas a la alfombra roja del estreno de la obra de teatro Vaselina Timbiriche en donde fue abordada por los medios de comunicación para ser cuestionada sobre si abrirá una página de OnlyFans debido a que comparte, regularmente, fotos en bikini o con poca ropa, dijeron, en sus redes sociales, ante esto la famosa pidió que “no la tentaran” y dio su opinión sobre si piensa iniciar un perfil dentro de la plataforma digital de contenido explícito.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

La protagonista de la telenovela La Mal Querida explicó que ella admira a las personas que comparten fotografías íntimas en estas páginas de internet porque las considera muy valientes y por ende siempre envía aplausos, principalmente, para todas las mujeres que venden contenido por medio de estos reconocidos portales web.

Tras ser abordada sobre el tema, Ariadne Díaz, habló sobre la cantidad “exorbitante” de dinero que ganan las personas populares que forman parte de OnlyFans y como consecuencia aseguró que deberían darle ideas sobre qué debe hacer y que “no la tentaran” a pensar en las ganancias porque ese podría ser el detonante para que inicie un perfil personal dentro de la plataforma digital.

En múltiples ocasiones los seguidores de Ariadne Díaz le han solicitado que abra su OnlyFans. (Ig: @ariadne_diaz)

No obstante, la actriz mexicana explicó que no tiene el valor, por el momento, de empezar con un emprendimiento económico que se base en compartir fotografías semi o completamente desnuda para que sean vistas por cualquier persona que pague la cuota requerida sin siquiera saber dónde o quienes están observándola de una manera expuesta.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Esto fue lo que declaró la integrante de Mañana es Para Siempre:

“No me tientes... no me tientes... yo super felicito a los que están ahí porque sé que les va re bien de dinero y aparte se necesita valor y se necesita un cuerpazo”, a lo que un reportero le aseguró que ella lo tenía. La actriz continuó con lo siguiente:

Te puede interesar: Estas son las series de Disney+ que atraen al público de México

“Gracias... muchas gracias, pero no sé si yo me sentiría cómoda, de verdad que cuando alguien sale ahí lo aplaudo y digo que es muy padre... que cada quien haga lo que se le pegue la gana, yo no estaría cómoda haciéndolo, sólo por eso no... tengo la tendencia de siempre hacer cosas en mi zona de confort”, explicó Ariadne Díaz.

Ariadne Díaz recibe gran cantidad de comentarios sobre el físico que tiene. (Ig: @ariadne_diaz)

La actriz mexicana también habló sobre aquellas personas que comparten fotografías exclusivamente de sus pies. Ella criticó este tipo de material, sólo para, momentos después, recapacitar sus palabras y decir que cada quien tiene sus filias y es correcto, evitando así juzgar a las personas.

Así lo declaró la protagonista de Muchachitas Como Tú:

“Los pies ¿no? que por alguna razón son un hit los pies... yo no lo entiendo, no lo entendemos, tal vez ustedes tiene el fetiche y aquí yo metiéndome con ustedes ¿verdad? cada quien sus perversiones, yo la verdad creo que no lo haría”.

Seguidores de Ariadne Díaz piden a la actriz que abra su OnlyFans

A pesar de que Ariadne Díaz por el momento, mencionó, se encuentra tomando un descanso de proyectos televisivos para “disfrutar” su tiempo libre, es muy activa en sus redes sociales donde comparte los momentos que vive día con día, entre ellos sus viajes o sus sesiones de fotos.

Ariadne Díaz aseguró que disfruta al máximo su tiempo libre. (Ig: @ariadne_diaz)

Es en estas publicaciones donde algunos seguidores de la actriz externaron sus deseos y sus peticiones para que la actriz abriera una página de OnlyFans y compartiera otro tipo de contenido más “sensual” que el que comparte en las plataformas digitales habituales.

De manera cotidiana no responde a estas solicitudes y simplemente deja pasar los comentarios al respecto.