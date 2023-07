Rosita Pelayo fue diagnosticada con cáncer en medio de crisis económica

Rosita Pelayo pidió el apoyo de productores para costear su tratamiento para el cáncer (Captura de pantalla/YouTube)

Hace unas semanas Rosita Pelayo confesó que tiene problemas económicos porque no la aceptan en ningún trabajo, esto se agravó hace unas horas, pues le confirmaron que el tumor que le fue encontrado es cancerígeno.

La semana pasada, la actriz compartió en De Primera Mano que su médico le detectó una “bolita” en el colon que desde el principio parecía ser un tumor maligno, pero lo que más le preocupaba a ella era que no contaba con los recursos económicos para tratarse, fuera o no cancerígeno.

“No gustó una bolita que me sube y me baja, no gustó. Sí me tienen que hacer cirugía sea buena o sea mala”

La actriz presentó sangrados desde semanas atrás, pero recientemente le diagnosticaron el tumor (Instagram/@pelayorosita)

En ese entonces, Rosita estaba en espera de los resultados de la biopsia, pero ya esperaba lo peor y pidió a los productores darle una oportunidad para volver a trabajar y costear su tratamiento.

“Ya son muchas cosas que me pasan y sí me pone muy triste el que no pueda trabajar, que no me den chance. Tengo cerebro para poder hacer cosas graciosas y simpáticas y dar informaciones y no me dejan, ¿Cómo voy a ganar dinero si no me dejan?”, dijo la actriz.

Este 20 de julio Gustavo Adolfo Infante confirmó que Pelayo fue diagnosticada con cáncer y tendrá que pasar por quimioterapias después de que le remuevan el tumor en el colon.

La actriz de la Fea Más Bellas reveló que el doctor le encontró una bolita maligna en su cuerpo. Credito:Youtube@Gustavo Adolfo Infante

Los amigos de la histrionisa están organizando un evento benéfico para ayudarla económicamente y que pueda costear su tratamiento, pues la situación es crítica.

Una buena noticia que compartieron sus amigos es que el tumor está encapsulado, lo que en muchos casos significa que no pasa a otros tejidos.

Hasta el momento, ella no ha dado declaraciones acerca de su estado de salud.

Los problemas de salud de Rosita Pelayo

La actriz de Cachún cachún ra ra! desde hace años ha tenido que usar silla de ruedas debido a que tiene artritis reumatoide desde los 30 años, este trastorno que afecta las articulaciones y también puede dañar otras partes del cuerpo.

Desde hace 30 años Rosita ha tenido que pasar por tratamientos en búsqueda de que la artritis no empeore, pero es degenerativa (Instagram/@pelayorosita)

Pese a que ella ha intentado hacer lo posible por seguir adelante, desde hace años reveló que los problemas que la salud que se han desencadenado a partir de su artritis han consumido todos sus ahorros, por lo que se encuentra en una crisis financiera.

“La enfermedades te hacen gasta mucho dinero... yo de lo poquito que había ahorrado, todo se fue, hay que estar pagando doctores, tratamientos y ahorita que no puedo caminar, tengo que pagar taxis”

Hace un año, Rosita dijo que la enfermedad afectó a tal punto a su organismo que un día despertó y no podía abrir los ojos.

Pelayo actualmente ofrece la conferencia "¿Cómo darle sentido a tu vida?" (Instagram/@pelayorosita)

También ha llegado a pesar poco más de 30 kilos, apenas puede mover las manos y las piernas, tiene un fuerte y constante hormigueo, pero ha intentado seguir con su vida.

Debido a esto la movilidad restringida de Rosita, se quedó sin trabajo, aunque también acusó a Bárbara Torres de haber sido una de las personas que repercutieron de forma negativa en su trayectoria ya que la despidieron por no hacer las cosas como ella quería.

A sus 64 años, la actriz sobrevive gracias a su programa en YouTube, Pelayito y en la boca, donde habla de noticias de la farándula. También ha sido invitada a diferentes eventos que la mantiene vigente en el mundo del entretenimiento y aún participa en obras de teatro.

La última telenovela que hizo fue La Amazonas, en 2016; el cine lo dejó desde hace más de 20 años y su última serie fue El César en 2017.