Mayer Mori sigue sin hacerse cargo de su hija, acusó Natália Subtil

Natália Subtil aseguró que Mayer Mori aún no se hace responsable de su hija (Instagram @nataliasubtil/@sergiomayerb)

Previo a que Mila Mayer entró a La Casa de los Famosos para saludar a su abuelo, Sergio Mayer, Natália Subtil nuevamente acusó al padre de la menor de no querer hacerse cargo de su hija y no responderle los mensajes.

La modelo señaló que a pesar de que ella aún intenta contactarse con Sergio Mayer Mori para pedirle que participe al menos de forma económica en la vida de su hija, el actor de Rebelde no le responde y, por tanto, ella es quien tiene que cubrir la mayoría de los gastos de Mila.

“Sigue igual (la relación con Mayer Mori), platicamos un poquito porque tenemos una hija, ni modo, ojalá no fuera así, pero sigue igual (...) No me contesta en WhatsApp, yo hablo sola”

Sergio Mayer recibió la visita de su nieta Mila en La Casa de Los Famosos, donde Mila mencionó que sí ha visto a su papá (Captura de pantalla / Vix)

La brasileña agregó que los abuelos de Mila -Sergio Mayer y Bárbara Mori- son quienes han decidido apoyarla económicamente y ellos pagan la escuela de la menor, pero el resto ella lo tiene que cubrir por sí misma.

Fue por Mila que los problemas que existían entre Sergio Mayer y Natalia llegaron a su fin, pues ambos decidieron unirse para que la niña pueda convivir con su familia paterna y ahora el actor es parte fundamental en la vida de la menor, incluso lo halagó por el tipo de persona que es.

“Es el abuelo de mi hija, no hay escapatoria (...) Al final de todo, es un gran padre, yo le dije muchas veces (a Mayer Mori) ‘si yo tuviera un papá como el tuyo, hubiera aprovechado tantas oportunidades que me dio’, pero eso es cada uno”

Natália Subtil acusó que Mayer Mori no está presente económicamente en la vida de su hija, Mila

Natália finalizó este encuentro con lo medios asegurando que hará todo para que su hija esté bien, haciendo referencia a que, pese a que no tiene contacto con su ex novio, lo seguirá teniendo con los Mayer Camil.

¿Por qué Sergio Mayer y Natália Subtil no se hablaban?

Mayer Mori se ha distanciado de su hija y no se ha hecho presente económicamente en la vida de la menor, lo que llevó a Natália a exponer esto ante los medios.

Mientras que el hijo de Bárbara no respondió, Sergio Mayer defendió a su hijo y declaró que la molestia de la modelo había surgido a partir de que ellos no querían hacerse cargo de ella, con quien no tenían responsabilidad alguna.

Sergio de vez en cuando comparte fotos con su hija, pero ya no con sus papás (Instagram/@smayermori)

Asimismo, el actor reveló que él sí apoyaba a Natália con los gastos de Mila, pero no pensaba ir más allá. En ese entonces también dejó ver que ya no sabía de su hijo, pues desconocía si realmente estaba pagando la pensión de la niña.

Días después, Sergio Mayer Mori negó que no cumpliera con sus responsabilidades como padre, incluso dijo que demostraría que sí estaba presente para Mila; no obstante, Subtil expuso que, además de que su exnovio no estaba pagando algo relacionado con su hija, tampoco le hablaba.

Esta situación empeoró, pero no por Mayer Mori, sino por el ex diputado, quien acusó a Natália de querer llamar la atención de los medios, victimizarse y chantajearlo. Días después, el hijo de Bárbara Mori también respondió, acusando a la brasileña de haberlo bloqueado, lo que podría ser un crimen ya que estaba cortando la comunicación que él tenía con Mila.

En un inicio, Sergio incluso lo acusó de haber violentado a su hijo, pues ella quedó embarazada cuando Sergio Jr. era menor de edad (Instagram/@nataliasubtil)

Este conflicto, que inició en agosto de 2022, duró meses, hasta que ninguna de las partes aceptó hablar más sobre el tema.

Sergio Mayer volvió a nombrar a Mila, a su hijo y a Natália en La Casa de los Famosos para compartir con sus compañeros que, pese a que tiene poco contacto con el joven, siempre está con su nieta.