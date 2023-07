Si un equipo de la Liga MX gana en la Leagues Cup: ¿Cuánto dinero obtendrá?

América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados buscan demostrar su nivel en esta competencia. (Arte: Jesús Aviles)

Este viernes 21 de julio se estrenará la primera edición de la Leagues Cup, certamen en el que disputarán todos los equipos de la Liga MX ante los de la MLS de Estados Unidos; sin embargo, aunque el honor estará en juego, también habrá un jugoso premio para él logre ganarla.

De acuerdo con el portal Sports Business Journal, el equipo que logre ganar la Leagues Cup 2023, además de llevarse la copa, se embolsará entre 5 y 8 millones de dólares.

Según el medio estadounidense, se apunta que habrá una bolsa de casi 40 millones de dólares; sin embargo, se dividirá entre los 77 juegos del torneo, y el campeón recibirá cerca de 2 millones de dólares por avanzar en cada ronda del torneo.

“Leagues Cup sirve como clasificatorio para la Copa de Campeones de Concacaf, que anunció recientemente que aumentaría su bolsa de premios aproximadamente cinco veces, y el ganador ahora recibirá 5 millones de dólares en distribuciones financieras y premios en efectivo. El pozo de premios total para ese evento aún no se ha anunciado. La Copa Abierta de EE. UU., otro clasificatorio para la Copa de Campeones de Concacaf operado por US Soccer, paga un total de $475,000 y el ganador recibe $300,000″, comentó el periodista Alex Silverman.

Mikel Arriola revela que los premios serán jugosos

Previo al inicio de la Leagues Cup, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se reservó a los premios que recibirán los equipos que logren estar en la etapa eliminatoria y sobre todo el premio monetario al que logre ganar la Leagues; sin embargo, dejó entrever que serán jugosos.

“Es un sistema de premios. Desde que los equipos se presentan y juegan tienen un ingreso por participar en cada uno de los partidos, un ingreso por ganar, y eso se va decantando hasta el último partido de la Final, y ahí se van sumando recursos para los equipos y también desde luego recursos para los jugadores, eso se va a revelar de manera oficial, pero sin duda la Leagues Cup es un torneo que va a repartir premios, no me gustaría hablar mucho de lo económico, prefiero hablar de lo deportivo, pero si me apuras vamos a repartir muy buenos premios”, comentó.

“Los costos de operación se integran a un presupuesto, el presupuesto de ingreso-gasto de la Leagues Cup, ese presupuesto de ingreso-gasto implica que todos los gastos ya sea de cualquier competición, los equipos no desembolsan absolutamente nada, todo lo absorbe la organización”, agregó.

¿Qué ganarán en lo deportivo?

Cabe recordar que los 47 clubes disputarán en la cancha tres boletos para acudir a la Concachampions de 2024, dichos cupos son importantes para participar en el primer Mundial de Clubes formado por 32 equipos.

El campeón de la Leagues Cup 2023 se clasificará directo a los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, mientras que el subcampeón y el tercer lugar irán a la Fase de Grupos.

Así se jugará la jornada 1 de la Leagues Cup

La primera jornada será este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio.

En la primera jornada de la Leagues Cup, América, Chivas, Rayados y Tigres no tendrán participación, ya que sus respectivos rivales de la MLS se enfrentarán entre sí, por lo estos cuatro equipos tendrán acción en la jornada 2.

Sin embargo, el duelo atractivo lo tendrá el Cruz Azul al medirse en la inauguración del certamen ante Lionel Messi en su debut con el Inter Miami.

Cabe resaltar que este duelo es llamativo para los fans y medios de comunicación, ya que ambos equipos en sus respectivas ligas se encuentran ubicados en la última posición de la tabla general.

Viernes 21 de julio

Cruz Azul vs. Inter Miami | Horario: 18:00 horas

Orlando City vs. Houston Dynamo | Horario: 18:00 horas

Austin vs. Mazatlán | Horario: 18:30 horas

FC Dallas vs. Charlotte | Horario: 19:00 horas León vs. Vancouver | Horario: 20:30 horas

Sábado 22 de julio

Montreal vs. Pumas | Horario: 17:30 horas

New York Red Bull vs. New England Revolution | Horario: 17:30 horas

Philadelphia Union vs. Tijuana | Horario: 18:00 horas

Real Salt Lake vs. Seattle Sounders | Horario: 19:30 horas

Portland vs. San José | Horario: 20:00 horas

Domingo 23 de julio