Muestran la herida del menor por la que maestra de kínder fue golpeada en Cuautitlán-Izcalli | FOTOS

Los padres del menor golpearon a una profesora del centro educativo. (Captura/)

Los padres del menor que acudieron a la escuela Frida Kahlo, ubicada en Cuautitlán Izcalli, y agrediron a una profesora llamada Brenda, actuaron de esa manera debido a que su hijo llegó a su hogar con una herida en el brazo, que aparentemente, era una quemadura. Así lo dio a conocer Alberto Hernández, abuelo del menor.

Además, Hernández contó, en entrevista con medios de comunicación, que el niño llevaba algunos días comportándose de manera extraña, por lo que su nuera trató de exponer el caso a la directora del plantel educativo, sin embargo, nunca fueron recibidos por ella. “Es como una quemada en el brazo (...) lo trataron, durante una semana, desde que notaron cosas extrañas en el menor, sí se intentó dialogar, intentaron saber si algo pasaba, en todo el tiempo, de hecho el día de los sucesos igual nuevamente se volvieron a negar”, dijo el abuelo ante medios de comunicación.

Sin embargo, la tarde del pasado miércoles, Brenda, la profesora que fue golpeada por la madre del menor, y amenazada de muerte con una pistola por el padre, declaró que la quemadura que presentó el menor pudo haber sido por la fricción en la resbaladilla.

Y es que la profesora Brenda y Roselia, la cocinera del centro escolar, quien también fue amenazada con el arma de fuego, se reunieron el miércoles con los directivos del plantel para determinar el apoyo o acompañamiento que les darán tras la agresión que sufrieron.

El menor mostró una lesión que, se indicó, fue una quemadura. (Twitter)

De acuerdo con los hecho, Brenda no es la profesora del menor, pues se encontraba en el grupo solamente en lo que regresaba la maestra titular. Brenda es profesora del plante Frida Kahlo, pero en la sección de maternal.

Ante la lesión que tenía el niño, hijo de la pareja que la agredió, declaró que uno de los familiares había comentado que apretó al niño, pues no quería que se subiera a la resbaladilla. “Los niños estaban jugando muy pesado en el área de juego, yo les dije que no jugaran así porque si no nos íbamos a tener que retirar, ya que se iba a sufrir algún accidente, entonces para evitar eso nos retiramos”, declaró Brenda.

Detalló que el menor no prestaba ningún signo de violencia. “El niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura, que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla, que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera”.

Tras terminar la reunión con los directivos de la escuela, Brenda declaró que ofrecieron apoyo legal y laboral a ella y la cocinera Roselia, sin embargo, rechazaron dar la versión de los hechos para no entorpecer las investigaciones.

Graban el momento que una mamá golpea a una maestra y el esposo no hace nada por evitar la agresión, esto pasó en C. Izcalli Credito:TW@isidrocorro

Detienen a los padres por Cohecho

El pasado miércoles, se dio a conocer que aunque la profesora Brenda fue brutalmente golpeada y amenazada con un arma de fuego junto a la cocinera de la escuela Roselia, sus agresores estaban detenidos y acusados solamente de cohecho.

El abogado de los padres que agredieron a las mujeres, César Alfonso Sánchez, señaló que la pareja fue detenida luego de que elementos de investigación los interceptaron cuando intentaron levantar un acta en contra de la profesora Brenda, por maltrato a su hijo. Sin embargo, al no querer ser detenidos, ofrecieron dinero a los agentes.

“Los policías de Investigación se acercan a ellos a efecto de hacerles preguntas respecto a la agresión que habían hecho a la maestra, de ahí deriva un cohecho de que supuestamente mis clientes les ofrecieron 5 mil pesos para parar el problema y no se los llevaran”, declaró el abogado.