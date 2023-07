¿Fue por maltrato infantil? Esto sabemos de la agresión contra la maestra de kínder de Cuautitlán Izcalli

La maestra Brenda, del kinder Frida Kahlo, fue golpeada por los padres de un alumno en Cuautitlán Izcalli, Edomex (Foto: Infobae México)

Brenda se desempeñaba como maestra en el kínder Frida Kahlo ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), donde sufrió una agresión física y recibió amenazas de muerte por parte de los padres de un alumno que la acusó de supuestamente agredirlo.

El caso ha generado indignación en la opinión pública, pues además de que los violentos hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad, la educadora afectada ha asegurado que ella ni siquiera era la maestra del menor.

Por el contrario, los agresores -que actualmente se encuentran detenidos- acusan a la docente del delito de maltrato infantil, ya que en días pasados habían notado que su hijo tenía una mancha de color café la cual supuestamente fue provocada por su profesora, señalamientos que ha negado Brenda en diversas ocasiones. Pero ¿cómo ocurrrió la agresión?

Una docente del kinder Frida Khalo, ubicado en Lomas de Cuautitlán, fue amenazada por los padres de un estudiante Crédito: Twitter@MrElDiablo8

Padres golpean y encañonan a maestra

Era la mañana del lunes 17 de julio. Una cámara de seguridad instalada al interior del jardín de niños particular Frida Kahlo -localizado en Lomas de Cuautitlán- indicaba las 9:41 horas. En ese momento la maestra Brenda abrió la puerta principal del plantel, pues los padres de un alumno -que arribaron en un vehículo BMW de color blanco- solicitaban tratar un asunto relacionado con su hijo.

Luego de cruzar una breves palabras, la madre del estudiante -identificada como Laura “N”- comenzó a agredir físicamente a la docente. Primero le dio unas bofetadas, después la agarró del cabello y la jaloneó por el patio de la escuela, mientras su esposo, Jesús Adid “N”, observaba lo sucedido sin hacer nada al respecto.

Al cabo de unos segundos se observa ingresar al hijo de la pareja, quien dijo “Ella es la mala” y señaló a la maestra. Los golpes continuaron, pese a que Brenda solicitaba ayuda e interrogaba por qué la atacaban. Si bien los agresores salieron de la toma por unos instantes, se escucharon las amenazas dirigidas a la profesora.

“Vuelves a molestar a mi hijo y te reviento la madre”, le advirtió en tono violento el padre del menor, quien portaba un arma de fuego con la que amagó a otra trabajadora del kinder que se percató de lo sucedido.

La maestra Brenda fue golpeada y amenazada de muerte al interior del kinder Frida Kahlo (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

“A mi hijo no lo vuelves a tocar”, señaló por su parte la madre del alumno, quien salió de la escuela tranquilamente con su hijo como si nada hubiera pasado. Detrás de ellos venía su esposo que continuó amenazando a la maestra.

“Me hicieron pedirle perdón”

Con base en los testimonios emitidos por Brenda se pudo conocer que no solamente fue golpeada en repetidas ocasiones, sino que también la amenazaron con privarla de la vida, pues Jesús Adid le indicó que sabía dónde vivía y quién era su familia, por lo que si se atrevía a hablar la iban a matar.

“El señor empujó la puerta y se metió. En se momentó su esposa empezó a agredirme. Me golpeó, me jaloneó por todo el patio. El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá”, recordó la maestra en entrevista con un reportero local que administra la página de Facebook “Soy El Capitán Tigre”.

“Me dijo que ya me ubicaba, sabía dónde vivía, quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”

Brenda y Roselia presentaron la denuncia correspondiente en contr ade Jesús y Laura (Foto: Facebook/soyelcapitantigre)

Lo más desconcertante para la educadora fue que ella no era la maestra titular del menor. “Él va en kinder, yo estoy a cargo de maternal. Su maestra no había ido toda la semana y yo me hice cargo de él”, aseguró.

Además de Brenda, la encargada de la cocina -identificada como Roselia- también recibió amenazas por parte del padre del alumno. La mujer relató que cuando se dio cuenta de que la maestra era golpeada, Jesús Adid ingresó al área del comedor y “con la pistola en la cabeza” le advirtió que no hablara sobre lo sucedido, pues de lo contrario habría consecuencias para ella.

Jesús Adid encañona a conductor

Luego de salir del kínder Frida Khalo, el matrimonio subió a su vehículo BMW junto a su hijo y comenzaron a circular por las calles de Cuautitlán Izcalli. Durante su trayecto tuvieron un percance con el conductor de una camioneta blanca, según se aprecia en videos de seguridad compartidos por el reportero Carlos Jiménez.

En un primer momento, Jesús se emparejó con la camioneta, la cual nunca detuvo su marcha y continuó su camino. Sin embargo, en una de las vialidades, el padre del menor se dio la vuelta en “U” y comenzó a perseguir a la otra unidad.

Al salir del kinder, Jesús Adid encañonó al conductor de una camioneta blanca (Foto: Twitter@c4jimenez)

Cuando alcanzó al otro conductor, se puso de su lado derecho, sacó una pistola y apuntó contra el hombre de identidad desconocida. Posteriormente tomaron caminos distintos, sin que el asunto se agravara o pasara a mayores.

Denuncia y detención de los agresores

Ese mismo día, tanto Brenda como Roselia decidieron acudir al Centro de Justicia de la Fiscalía del Edomex para presentar la denuncia correspondiente contra Jesús Adid y Laura, con la finalidad de que se deslinden responsabilidades por la agresión. En tanto, la Policía de Género de la Secretaría de Seguridad estatal les brindó apoyo y asistencia.

De igual manera, el Ministerio Público les otorgó medidas de protección tras lo sucedido. Sin embargo, los padres del menor aún no habían sido detenidos por las autoridades. Fue hasta el día siguiente que ambos optaron por presentarse de manera voluntaria a la agencia de Cuautitlán Izcalli para rendir sus declaraciones.

La pareja fue detenida por elementos del Edomex (collage/Twitter/@azucenau)

Fue así como el matrimonio quedó a disposición de la Fiscalía estatal, ya que fueron señalados por agresiones peligrosas y lesiones. Cabe precisar que momentos antes, la pareja acudió al centro de justicia para denunciar a la maestra Brenda por maltrato infantil.

Y es que el abuelo del alumno indicó que el viernes 14 de julio le encontró una especie de lesión a su nieto en uno de sus brazos. Señaló que se trataba de una quemadura la cual fue supuestamente provocada por su maestra, según mencionó el niño a sus familiares.

Agregó que no presentaron la denuncia en su momento porque primero querían interrogar a la docente, aunque reconoció que lo que hizo su hijo, Jesús Adid, “no fue la forma” para esclarecer lo sucedido. En ese sentido, dijo que los padres del menor están apenados por su manera de actuar.

“Sí están muy apenados. Dicen que mi nieto se ríe. Si se llegara a reír es porque no está acostumbrado a que haya violencia en nuestra familia”, comentó el adulto mayor en entrevista con medios de comunicación.

El kinder Frida Kahlo cerró sus instalaciones tras los hechos ocurridos el lunes 17 de julio (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con el periodisa de Milenio, Gustavo Müller, Jesús Adid trabajó en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social entre 2019 y 2021, además de laborar como camillero en el hospital José Severiano Reyes. Dicho sujeto ha sido acusado por otros dos vecinos de Cuautitlán Izcalli por agresiones y tentativa de feminicidio, es decir, que enfrenta cuatro denuncias en total, si se toma en cuenta las presentadas por Brenda y Roselia.

Ante esta situación, el jardín de niños Frida Kahlo permanece cerrado de manera temporal, pues en las puertas principales se colocaron cadenas y en sus instalaciones no hay actividades escolares.

En tanto, el menor quedó a disposición del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en espera a que un familiar lo reconozca y se desarrollen las investigaciones pertinentes por las autoridades del Edomex.