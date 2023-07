¿Lucero y Mijares regresaron? Esto desató los rumores

La cantante deja abierta la puerta a una posible reconciliación con un ex y genera expectativas entre sus fans (Instagram)

La vida sentimental de la reconocida cantante y actriz Lucero dio un vuelco inesperado con la confirmación de su ruptura con el empresario Michel Kuri, con quien mantuvo una relación por más de una década. Ante este suceso, los seguidores de la artista expresaron su curiosidad sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex esposo, el también cantante Manuel Mijares, con quien mantiene una cercana amistad y colaboración profesional.

Lucero y Manuel Mijares se reunieron para realizar la gira “¡Hasta que se nos hizo!” y durante el 2022, se presentaron en varios escenarios de México y América Latina. Este año recorrerán ciudades de Estados Unidos y este jueves se presentarán en Santiago de Chile.

¿Qué dijo Lucero?

Lucero rompió el silencio sobre su situación emocional y declaró que todo va muy bien, tras la separación con Kuri. La decisión de poner pausa en su relación, de acuerdo al comunicado compartido el pasado 12 de julio, en el que señalaron que fue de mutuo acuerdo debido a las complicadas agendas laborales que les impedían compartir tiempo juntos.

La posibilidad de una reconciliación entre Lucero y Mijares, con quienes comparte la crianza de sus hijos Lucerito y José Manuel, despertó el interés de sus seguidores. Sin embargo, la cantante fue clara al responder: “No, no gracias, no muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos…”.

La interprete de “Electricidad” y “Vete con ella” destacó que aunque sus fanáticos se emocionan con la idea de una reunión amorosa, actualmente sólo mantienen una amistad y colaboran juntos por el bienestar de sus hijos.

El tour internacional “¡Hasta que se nos hizo!” ha mantenido a Lucero y Mijares en contacto cercano durante el último año. Ambos artistas han compartido escenario en diversas ocasiones y han mostrado una relación amigable y profesional en todo momento.

Termina relación con Michel Kuri

La decisión de terminar la relación con Kuri, según el comunicado, se llevó a cabo desde el profundo amor que se tienen. A pesar de la tristeza de sus seguidores, la cantante se mostró esperanzada de que el tiempo pueda darles una segunda oportunidad. “Ojalá que sí. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, afirmó Lucero al ser consultada sobre la posibilidad de una reconciliación con Kuri en el futuro.

Tras casi 11 años de relación, la protagonista de telenovelas “Soy tu dueña” y “Los parientes pobres” y el sobrino del hombre más rico de México, decidieron seguir adelante por caminos separados, esto con la intención de reanudar su noviazgo tras esta pausa que esperan sea momentánea.

La historia de Lucero y Mijares fue una de las más mediáticas y queridas por el público durante años. Su relación se consolidó en matrimonio en 1997, pero en 2011 decidieron separarse de manera amistosa y mantuvieron una relación cordial desde entonces. Su cercanía ha llevado a sus fans a especular sobre una reconciliación, pero hasta el momento, la cantante ha dejado claro que, por ahora, solo son amigos.