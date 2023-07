Hijo de Pirru busca perdón de Ana Bárbara

José Emilio formó un vínculo con Ana Bárbara desde que era un recién nacido. (Ig: @anabarbaramusic)

José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy, que fue criado por Ana Bárbara desde que prácticamente era un recién nacido hasta que tuvo una edad de alrededor de 6 o 7 años pidió perdón a la cantante después de que su papá El pirru Fernández lo acusara de chantajear a la artista, hecho que presuntamente ocasionara el distanciamiento entre ellos dos.

Todo inició cuando el empresario asegurara que se encontraba triste por las actitudes de su hijo después de que él conociera que existía un intento de extorsión por parte del joven hacia Ana Bárbara a quien amenazó con difundir un audio supuestamente comprometedor de la intérprete de Lo Busqué.

El Pirru explicó que esto fue el motivo por el cual la cantante y José Emilio se distanciaron y también es la causa por la que ella se muestra triste, decepcionada y “desencajada”; por su parte, respecto al audio, el también nieto de Talina Fernández dijo que no quería hablar más del tema, pero sí aprovechó para pedir el perdón de Ana Bárbara y también enviar la petición de verla de frente y decirle cuanto la ama, y la extraña.

Estas fueron sus palabras en una entrevista con el programa matutino Sale El Sol: “Fue como mi segunda madre, yo siempre la voy a amar y a respetar... ojalá en algún momento llegue a haber el perdón de las dos partes y nos reconciliemos para volver a ser la familia que algún día fuimos... espero reencontrarme con ella y decirle que la amo y que estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí”.

El hijo de Mariana Levy no quiso hablar del audio del supuesto chantaje a la cantante Crédito : Imagen Entretenimiento

Relacionado con el tema de la extorsión a través de un supuesto audio, José Emilio subrayó que no va a volver a hablar sobre el asunto, en cambio se mostró tranquilo y sin molestarse u ofenderse sobre lo que pudieran decir al respecto de las acusaciones de su papá sobre un presunto chantaje a Ana Bárbara.

Asimismo el hijo de Mariana Levy explicó que recientemente mantuvo contacto con la intérprete de Bandido quien le deseo que le fuera bien “en su camino” y el joven le externó los mismos deseos, pero siempre haciendo énfasis en que quiere volver a reencontrarse con ella y que vuelvan a ser una familia como lo eran en el pasado.

Precisó que la relación maternal que tiene con Ana Bárbara dejó de ser de la misma forma desde hace un año cuando comenzaron a distanciarse; sin embargo, recalcó que siempre va a quererla y también pidió disculpas porque se consideró a sí mismo como una persona “malagradecida”.

José Emilio pidió el perdón de la cantante que lo vio crecer. (@anabarbaramusic)

¿Por qué Ana Bárbara cuidó al hijo de Mariana Levy?

El motivo por el que Ana Bárbara educó y vio crecer a José Emilio, hijo de Mariana Levy, fue porque a un mes del fallecimiento de la actriz, su pareja El Pirru Fernández inició un romance con la cantante de regional mexicano que en su momento fue duramente criticado por la cercanía con la pérdida de su esposa.

Sin embargo, la intérprete de Quise Olvidar en todo momento aseguró que no existió una infidelidad pues antes de que muriera Mariana no mantenía una relación amorosa con el empresario, no obstante explicó que lo conocía desde hace más de 12 años de que se convirtiera en su novia, pero siempre se consideraron “buenos amigos”.

Fue gracias a esta relación que duró alrededor de 10 años que José Emilio. que prácticamente era un recién nacido, fue criado y educado por Ana Bárbara lo que ocasionó que se generara una relación de madre e hijo entre ellos dos, que lamentablemente en la actualidad se encuentra fracturada.