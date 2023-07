Ebrard abre la puerta a debate con Xóchitl Gálvez

El extitular de la SRE habló sobre la senadora panista (Cuartoscuro)

El aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón, abrió la puerta a debatir con la aspirante a representante de la Construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en caso de que ambos resulten vencedores en los procesos que están enfrentando.

Fue durante su visita a Querétaro que el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) volvió a insistir en la necesidad de que haya debates durante los procesos partidistas que se están viviendo; sin embargo, no descartó tener la mente abierta para debatir con la senadora del Partido Acción Nacional (PAN).

Pese a que dijo no estar de acuerdo con las ideas y el grupo que defiende la legisladora, a los cuales consideró como políticas de antaño, señaló que tiene la puerta abierta para que se dé el intercambio de ideas no sólo con ella, sino también con su contrincante morenista, Claudia Sheinbaum Pardo, pues dijo que a ambas mujeres les tiene un amplio respeto.

“Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del Frente (Amplio por México) que representa, que yo veo que es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí. Con respeto, considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y con Xóchitl por supuesto”, expresó este miércoles 19 de julio.

Descripción: El extitular de la SRE volvió a insistir en debatir con Sheinbaum Crédito: Twitter/@MiDelegacionQro

Pese a lo anterior, el morenista cuestionó el papel de José Ángel Gurría en el Frente Amplio por México, debido a que es la persona elegida por los dirigentes del PRI, PAN y PRD para crear el Plan de Acción con el que trabajará la oposición, en caso de resultar ganadora en los comicios del próximo año.

“Y no pretendo hacer, nunca he hecho yo debates destructivo, sí firmes. Por ejemplo con Gurría, José Ángel Gurría era secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xóchitl o que Xóchitl va a defender o eso dijeron...¿Temerario, no? Poner a ese cuate a hacer tu plan de gobierno”, refirió.

Ahí no se quedó su argumentó, pues el exsecretario de Estado recalcó la importancia de los debates en la sociedad mexicana, pues recordó cuánto costó que la democracia fuera clara y que el intercambio de palabras fuera público, especialmente cuando más grupos políticos comenzaron a tener protagonismo.

José Ángel Gurría ha señalado a los gobierno de coalición como alternativa al actual gobierno federal (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Aunado a lo anterior, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que los intercambios de ideas no sólo tienen que ser con las estructuras que son populares —con un moderador y un orden acordado—, sino que también se presentan durante los encuentros con la población o durante las entrevistas, por lo que invitó a todos a defender sus ideas ante quien sea.

“Tenemos que debatir, eso es...no te puedes negar a debatir. De hecho, estos diálogos son debate, cuando te entrevistan y alguien te dice algo, a lo mejor su opinión, es una forma deliberada (…) entonces hay que tener la disposición de defender las ideas propias cuando quiera, donde quiera y con quien lo quieran”, expresó al respecto.

Finalmente sobre un debate con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard refirió que eso se lo deben de preguntar a ella, ya que la postura que él tiene es clara, pues reiteró que jamás se negaría a un intercambio de ideas y estar en un espacio donde pueda dar su punto de vista.

“Yo creo que habría que preguntarle (a Sheinbaum), pero yo pienso que ella tiene que estar preparada para debatir y deliberar. Yo siempre he insistido en que deberíamos poder presentar nuestro punto de vista”, puntualizó el excanciller, el cual ha pedido a la dirigencia de Regeneración Nacional implementar el debate.