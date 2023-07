¿Alguien más lloró? Maestra da triste noticia a sus alumnos y su emotiva reacción se viraliza en TikTok

Se desconoce en qué escuela sucedió la emotiva despedida. (TikTok: @vianeysifuentes1999)

Los maestros con vocación continúan dejando una huella imborrable en sus alumnos aunque su imagen social ha cambiado con el paso del tiempo. Y es que muchos adultos suelen mantener vivo el recuerdo de los profesores que impactaron de manera positiva su paso por el sistema educativo nacional, incluso, suelen enaltecer sus enseñanzas en su cotidianidad.

Un ejemplo del cariño e impacto que tienen los maestros en sus alumnos le ocurrió a una mujer mexicana que se desempeña como profesora de educación básica. Y es que antes de terminar el ciclo escolar 2022-2023 sorprendió a sus alumnos (aparentemente de segundo grado) con una lamentable noticia.

“Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Gracias por acompañarme en este viaje y por todo lo que aprendimos juntos”, dijo en un video que publicó en su cuenta de TikTok.

De esta manera, la maestra Vianey informó que su ciclo en dicha escuela de educación primaria ya había terminado. Como era de esperarse, su despedida tomó por sorpresa a todos sus alumnos, quienes de inmediato se levantaron de sus bancas para demostrar su cariño por ella con abrazos y tiernas palabras.

En el video que publicó la profesora en su cuenta de TikTok siempre cuidando mantener en privado la identidad de sus alumnos, se puede ver como todos los niños la colman de abrazos y hasta acercan sus butacas para unirse a la cálida muestra de aprecio.

Después aparece la maestra Vianey sentada en una silla colocada frente al pizarrón y llamó uno por uno a todos sus alumnos. Cuando se acercaron para despedirla de manera individual, ella les dio un obsequio que no se puede distinguir en el fragmento audiovisual.

Tanto la reacción de los alumnos como la manera en que la maestra se despidió de ellos se viralizaron en TikTok, donde varios usuarios de la plataforma aplaudieron el impacto positivo que dejó Vianey en los educandos y algunos padres de familia reconocieron el trabajo que realizó.

“Me hiciste recordar cuando mi maestra me decía hijos ya no los voy a ver”. “Gracias maestra por la dedicación y el amor que les dio a nuestros niños, la vamos a extrañar mucho”. “Me haces llorar de felicidad. Eres una mujer increíble que se lleva en el corazón me encanta cada parte de ti”. “Los resultados cuando se es una buena maestra ,el cariño y respeto de sus alumnos”, fueron algunas reacciones en la sección de comentarios del post.