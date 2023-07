Yolanda Andrade rompió en llanto en “Montse & Joe” al hablar sobre su salud

Yolanda Andrade rompió en llanto al recordar la crisis de salud que sufrió hace unos meses (Captura de pantalla/YouTube)

Yolanda Andrade pasó por una crisis de salud debido a un aneurisma que tiene detrás de un ojo, actualmente se encuentra mejor, pero rompió en llanto al confesar que fue un momento difícil.

Fue en abril que se supo de la gravedad del estado de la presentadora ya que estuvo hospitalizada por unos días. Durante ese tiempo, los médicos tardaron en llegar a un diagnóstico porque tuvo varios problemas. Primero, Yolanda tuvo un fuerte dolor de cabeza y, después, vomitó sangre y tuvo diarrea.

Luego de semanas, dio a conocer que el motivo por el que tuvo el vómito fue por una fuerte gastritis, mientras que el dolor de cabeza fue por un aneurisma que hasta hoy le está siendo tratado.

Yolanda Andrade volvió a "Montse & Jose" y habló sobre su progreso

A más de dos meses de que atravesó esta crisis, Andrade nuevamente rompió en llanto al hablar sobre su estado de salud.

La conductora tocó el tema en Montse & Joe no por un motivo negativo, sino porque ha ido mejorando y esto la conmovió al alentar a las personas enfermas.

“Quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que se sientan comprendidos porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me ha pasado”

Yolanda también agradeció el apoyo de su público y los mensajes que le enviaron (Captura de pantalla/YouTube)

Al notar que le temblaba la voz, Montserrat la abrazó y Yolanda comenzó a llorar, aclarando que su emoción era por recordar lo que sufrió y ver su mejoría.

“Le deseo de todo corazón a la gente que se siente mal que de verdad... Ay, me da mucho sentimiento, pero que los comprendo y es algo que es bien desesperante. Y gracias a la familia, gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos porque he pasado unos momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día”, dijo entre lágrimas.

Aprovechó para decir que está muy orgullosa de Montserrat por el trabajo que hizo y se dijo afortunada de ser su amiga.

Andrade actualmente aún está en tratamiento por el aneurisma, pero seguirá en "Montse & Joe" (Instagram/@montseyjoetv)

A partir de este programa, Andrade volverá todas las semanas a Montse & Joe, pues en los meses pasados participó sólo ocasionalmente, cuando estaba completamente estable.

Por ello aclaró que seguirá utilizando el parche que lleva en el ojo, pues aunque se sienta bien y su salud continúe mejorando, debe asistir al foro cubriendo su ojo por la intensidad de las luces.

Cabe recordar que el aneurisma que tiene en el ojo sigue afectando su tolerancia a la luz y por recomendación médica debe taparlo.

La primera vez que Yolanda accedió a hablar con la prensa, lloró al confesar que estaba cansada (Captura de pantalla/Sale el Sol)

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade?

Después de estar completamente alejada de las cámaras, a principios de mayo, Yolanda accedió a responder algunas preguntas de la prensa, que fue el momento en el que reveló que le fue diagnosticado un aneurisma en el ojo.

Su estado de salud en ese momento era delicado y, por ende, debía seguir el tratamiento desde su casa. Los médicos le pidieron que tomara reposo mientras se recuperaba.

El aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria, según el portal MedlinePlus. Esto causa síntomas como hinchazón y dolor en donde surge una protuberancia.

La conductora rompió en llanto ante las cámaras (Sale el Sol)

Los aneurismas cerebrales son los más preocupantes ya que, de estallar, podría causar coma o, incluso, la muerte.

Fue por esto que Yolanda confesó que pensó que moriría y se despidió de sus seres queridos. También dejó sus memorias a Jorge Carbajal, quien tenía la responsabilidad de publicarlas en caso de que la presentadora falleciera.

Aunado a esto, fue complicado para los médicos llegar a un diagnostico y tratarla según su enfermedad, lo que la llevó a estar bajo una constante observación médica.