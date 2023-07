Violeta Isfel aseguró que existen los extraterrestres y los reptilianos

La actriz aseguró que existe la vida alienígena a pesar de que no ha visto uno en persona. (Ig: @violetaisfel)

La actriz y conductora Violeta Isfel contó ante los medios de comunicación el significado de sus tatuajes cuando hizo un sorprendente comentario sobre que no se siente parte de nuestro planeta Tierra cuando comenzaron las preguntas sobre si cree que hay vida en el universo aparte de la humanidad, a lo que aseguró que inclusive distintas especies como los reptilianos existen y viven “entre nosotros”.

Toda la historia inició cuando la también miembro de la “familia disfuncional” contó que desde muy corta edad ella sola decidió empezar a hablarle a la luna, especialmente porque no se consideraba como parte de la humanidad, sino como una “entidad cósmica”. Al momento de preguntarle sobre el trabajo de Jaime Maussan, ella explicó, emocionada, que lo admiraba porque sus investigaciones eran brillantes.

Tras esto fue cuestionada sobre si creía en los extraterrestres y en la teoría de conspiración que hacía referencia a la raza reptiliana a lo que contestó que sí, sin dudarlo ni un momento. Lo que dijo fue que viven entre los humanos; sin embargo, no mencionó nada acerca de las figuras de poder con las que normalmente se relaciona a estos humanoides. Estas fueron sus palabras:

“Jaime Maussan es brillante... mi esposo y yo somos fans de todo eso... yo no me creo absolutamente todo, sólo sé que en mi corazón.. pues no sé, yo digo que hay mucho más.. no he visto nada como tal... no tengo la certeza... yo le hablaba a la luna y la saludaba... es una raza (los reptilianos) que anda por ahí entre nosotros...”.

La actriz comentó que es imposible pensar que "estamos solos" en el universo Crédito: YT/ Ernesto Buitron News

Violeta Isfel detalló que dedica gran parte de sus tiempos libres a ver videos en YouTube o distintos documentales que hablen sobre el fenómeno OVNI y los extraterrestres, gusto que comparte con su esposo Raúl Bernal, con quien tiene una relación amorosa desde hace aproximadamente cinco años.

Debido a esta creencia sobre la vida inteligente en otros planetas la también conductora del popular programa Me Caigo de Risa contó que se tatuó las pléyades, un conjunto de estrellas que siempre admiró por su belleza y por su significado, aseguró.

De acuerdo con la mitología griega, las pléyades, eran ninfas que formaban parte del séquito de Artemisa, la diosa de la cacería y hermana del dios Apolo. Después de explicar sobre su tatuaje, reveló que cumplió uno de sus sueños relacionado con estos dibujos sobre la piel.

Violeta Isfel aseguró que tenía un sueño relacionado con su profesión y los tatuajes. (Ig: @violetaisfel)

Violeta Isfel cumplió su sueño de tatuarse en un escenario

La actriz confesó que tenía un sueño relacionado con los dibujos en la piel y su profesión como actriz el cual era tatuarse encima de un escenario, logro que ya cumplió en días recientes.

Violeta Isfel actualmente forma parte del elenco de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio y fue antes de una de las presentaciones que subió a las tablas del Centro Cultural Teatro 2 y se colocó un dibujo que pensaba realizarse hace unos meses y lo colocó en sus dos tobillos.

Se trató de un par de alas que simbolizan las que tiene Hermes, el mensajero de los dioses del Olimpo, en sus sandalias y que le permitían moverse a gran velocidad así como poder volar, demostrando que la protagonista de Atrévete a Soñar también tiene una afición por la mitología griega.

Violeta Isfel forma parte del elenco de "Lagunilla Mi Barrio" al lado de Maribel Guardia. (Captura Ig: @violetaisfel)

La también conductora de televisión subrayó que se realizó sus nuevos dibujos en los tobillos para conmemorar el Día Internacional del Tatuaje que se “celebró” el pasado lunes 17 de julio.

Esta fecha tiene como objetivo el reconocer la importancia cultural que tiene esta expresión artística dentro de las distintas sociedades alrededor del mundo; desde significados religiosos hasta de identificación social.