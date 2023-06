Violeta Isfel reveló la razón principal por la que no fue la protagonista en ‘Teresa’

En entrevista con el influencer Grusgi, Isfel reveló que hizo casting para el personaje de Teresa, el cual le fue dado al final a Angelique Boyer.

A pesar de que ha sido conocida por sus multifacéticos personajes en las telenovelas mexicanas, la actriz Violeta Isfel recién dio a conocer que compitió contra Angelique Boyer para protagonizar la novela de Teresa.

En entrevista para el influencer Gusgri, la actriz mexicana quien dio vida a la malvada Antonella en la novela juvenil Atrévete a Soñar, al ser la líder de ‘Las Divinas’ dijo que se quedó con la espinita al no ser Teresa, producida por José Alberto ‘El güero’ Castro.

Sin embargo, la actriz reveló la principal razón por la cual no fue elegida para ser Teresa, papel que al final le fue dado a Angelique Boyer, al cual gracias a él alcanzó la fama nacional.

Tenía cuerpo de niña

Dio vida a la malvada Antonella en la novela Atrevete a Soñar.

De acuerdo con Isfel hizo casting para ser Teresa, pero cuerpo no concordaba con el personaje tras leer el libreto de la novela, que fue un éxito en todo México en 2010.

“Hice casting, pero resulta que yo me seguía viendo de 14 años, cómo crees que yo iba a ser Teresa, buenísima Teresa, sabrosa Teresa, si ni sabrosa estaba, me seguía viendo súper chiquita”, comentó en entrevista con el influencer.

El largometraje al final fue protagonizado por Angelique Boyer.

Posteriormente, al ver esta situación, no quiso arriesgarse en otros papeles que tenía en puerta, por lo que decidió someterse a una cirugía de aumento de busto.

Llega el personaje de Mónica Rinaldi empiezo a leer los libros y dije no Vio, la neta no tienes ni chichis, no puede ser. Nalguita siempre ha habido, me veo muy linda pero no. Por eso decido ponerme bubis para verme más mujercita”, agregó.

A lo anterior, Violeta Isfel declaró que la imagen de adolescente que la hizo conocida por todo México la dejo atrás, por lo que para buscar nuevos retos se operó, hablo con Juan Osorio y al regresar de la operación entró a un nuevo proyecto.

Isfel dijo que la operación fue para que tuviera más proyectos.

“Me seguía viendo chiquita, no tenía busto, entonces le digo a Juan Osorio que me diera chance de operarme y después de regresar a grabar; en ese entonces estaba haciendo Una Familia con Suerte”, declaró.

Fue así, que en 2009 entró al quirófano para hacerse una mamoplastia de aumento para vencer la inseguridad que tenía sobre su cuerpo.

“Era muy difícil poder encontrar trabajos porque de por sí traía cara de niña, ¿qué podía ofrecer? Si la protagonista tenía que verse torneada o debía tener un cuerpazo o algo, además de ser talentosa y muy guapa, entonces dentro del molde yo no entraba”, repuntó

La actriz aprovechó para contar que, para conseguir el dinero de la operación, tuvo que ahorrar mucho y, aunque en la industria era normal escuchar que las actrices recibían estas intervenciones como regalo por ciertas personas influyentes, ese no fue su caso.

“Yo era una espalda, tuve que ahorrar mi lanita, invertirle. Yo escuchaba de actrices que ‘tal productor me las puso’ pero a mí no, todo me ha costado”, dijo.

Ahora que Violeta tiene 38 años, su perspectiva de la vida ha cambiado, ya que siente que no debe modificar su apariencia para encajar con los estándares de belleza.

“Mejor que me den papeles de como me veo, ¿no? En algún momento tendré que ser la abuelita de alguien. Es a lo que me refiero cuando digo que me costó trabajo, al menos en la empresa donde trabajo hay un molde en particular, pero la protagonista, sí o sí, tiene que verse espectacular”, concluyó.

Cabe recordar que, hace dos años, Isfel se sinceró acerca del duro camino que ha tenido que atravesar tras haber decidido someterse a un tratamiento, pues ha llegado al punto en el que no se reconoce al verse a través de un espejo.