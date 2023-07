Padres de familia golpean y encañonan a maestra por “molestar a su hijo” en Edomex | VIDEO indigna

Las autoridades del Edomex no han logrado identificar a los agresores (Foto: Twitter@MrElDiablo8)

La maestra de una escuela ubicada en el Estado de México (Edomex) fue agredida físicamente y amenazada de muerte por los padres de un menor de edad, quien acusó que la docente supuestamente lo “molestaba”.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 17 de julio en las inmediaciones de la escuela particular “Frida Kahlo”, localizada en Lomás de Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En un video que circuló en redes sociales se puede observar que la docente de camisa blanca abrió la puerta principal del plantel cerca de las 9:42 de la mañana. Acto seguido entró un sujeto de playera blanca acompañado de una mujer de blusa negra, quien empezó a agredir a la educadora en el patio de la escuela.

Primero la tomó de los cabellos y después la golpeó en repetidas ocasiones, mientras la maestra pedía ayuda. “¡Ella es la mala!”, se escucha decir a un niño que entró detrás de sus padres y señalaba a la docente. En tanto, el padre del menor simplemente observaba lo ocurrido sin detener a su esposa.

Una docente del kinder Frida Khalo, ubicado en Lomas de Cuautitlán, fue amenazada por los padres de un estudiante Crédito: Twitter@MrElDiablo8

“¿Qué te pasa?”, profirió varias veces la mujer que era golpeada por la madre del alumno. Aunque por unos segundos la cámara de seguridad no registró los movimientos de los agresores, se escucha que el sujeto de playera blanca amenazó a la maestra. “Vuelves a molestar a mi hijo y te reviento la madre”, advirtió con tono violento.

Después de un par de minutos, la madre y su hijo volvieron a aparecer en la toma y, como si nada hubiera pasado, salieron tranquilamente por la puerta principal. Detrás de ellos se encontraba el hombre que posteriormente se supo que portaba un arma de fuego con la que amenazó a otra trabajadora de la escuela.

Amenazas de muerte

Ese mismo día, las mujeres que fueron agredidas acudieron al Centro de Justicia de la Fiscalía estatal para presentar la denuncia correspondiente. Por su parte, la Policía de género de la Secretaría de Seguridad del Edomex les brindaron apoyo.

En entrevista con un reportero local que administra la página de Facebook “Soy El Capitán Tigre”, la docente comentó que en un principio los padres querían tocar un tema relacionado con su hijo. Debido a que la directora del plantel no los pudo atender, ella se tuvo que hacer cargo.

La maestra y la encargada de la cocina presentaron una denuncia ante la Fiscalía estatal por las amenazas recibidas en la escuela Frida Kahlo (Foto: Facebook/soyelcapitantigre)

“El señor empujó la puerta y se metió. En ese momento su esposa empezó a agredirme. Me golpeó, me jaloneó por todo el patio. El niño se iba riendo de cómo me golpeaba su mamá”, relató la docente con voz entrecortada.

“Me dijo que ya me ubicaba, sabía dónde vivía, quién era mi familia y que me iba a matar. Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas”

La encargada de la cocina se dio cuenta de lo sucedido e intentó ayudar a la maestra. Sin embargo, el señor se percató de ello e interceptó a la cocinera en el área del comedor. De acuerdo con los testimonios, “la amenazó con la pistola en la cabeza”, mientras la educadora continuaba siendo golpeada por la madre del alumno.

Esta serie de agresiones se derivaron porque supuestamente el menor tenía una marca café en su cuerpo, aunque la educadora aseguró que no era un moretón. Incluso, precisó que ella no era su maestra. “Él va en kinder, yo estoy a cargo de maternal. Su maestra no había ido toda la semana y yo me hice cargo de él”, señaló.

Hasta el momento las autoridades mexiquenses no han logrado identificar a los padres de familia que llevaron a cabo esta acometida. En tanto, el Ministerio Público señaló que se les brindarán medidas de protección a las dos mujeres que resultaron afectadas por estos hechos.