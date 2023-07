Susana Zabaleta defendió a reportero tras polémica de Jorge Salinas

Zabaleta se refirió al reciente altercado que protagonizó su amigo (Foto: Instagram)

Hace unos días se llevó a cabo una ceremonia especial para celebrar las 100 representaciones de la obra de teatro Los amantes perfectos, que se presenta en la Ciudad de México y que cuenta con las actuaciones de Jorge Salinas, Pablo Montero, Sherlyn y Victoria Ruffo.

Durante la alfombra roja del evento, Jorge Salinas se vio envuelto en el escándalo pues un reportero provocó su enojo, lo que generó un ambiente tenso entre los asistentes.

El incidente ocurrió cuando el actor de 54 años se acercó a hablar con los medios presentes en la alfombra roja cuando aparentemente un reportero del programa Chisme no like lo habría tocado en el pecho para llamar su atención.

Esta acción provocó la furia de Jorge Salinas, quien le reclamó de forma evidente la aparente falta de respeto hacia su espacio personal. El experimentado galán de telenovelas se enojó por el contacto físico y alzó la voz contra el periodista. “¡No me vuelvas a tocar!”

Este altercado generó un ambiente tenso y provocó la incomodidad entre los asistentes, por su parte, Jorge abandonó el lugar rápidamente visiblemente exaltado.

El actor estalló contra el periodista en una alfombra roja Credito:IG@angelicapalaciosreal

Ahora, fue Susana Zabaleta, compañera de Jorge en proyectos como Sexo, pudor y lágrimas, y amiga personal del actor, quien fue cuestionada respecto a la actitud que tomó Salinas, sin embargo declaró en favor de los integrantes de la prensa y reconoció su valor.

La reconocida actriz y cantante compartió su perspectiva sobre el tema y aseguró que los medios de comunicación son muy importantes para dar a conocer los proyectos de los artistas, por lo que siempre debe existir una relación cordial entre ambas partes.

“Es muy triste y siento yo que un actor o un cantante no es nadie sin la prensa, así es, lo siento, pero así es y yo creo que no es por ahí”, expresó la famosa a las cámaras de Venga la alegría.

Mencionó que entre ambos profesionales, cada quien tiene su labor bien definida, por lo que no no debería haber confrontaciones. “Yo creo que cada uno hacemos nuestro trabajo como mejor podemos hacer y los límites están en cada uno”, agregó la actriz.

Susana está consciente del valor de la relación entre los artistas y los periodistas (Twitter/@gobiernosonora)

La actitud de Jorge Salinas fue criticada recientemente en diversos espacios, como en el programa Sale el sol, donde Joanna Vega-Biestro expresó que el actor está en su derecho de expresar sus incomodidades, siempre y cuando no profiera insultos denigrantes.

“Pudo Jorge haber tenido la razón, porque en el momento que hay un contacto físico, pero cuando te vas al insulto tu argumento ya no es válido”, refirió respecto a que el actor les llamó recientemente “mugrosos” a aquellos reporteros que buscan una “nota amarillista”, es el caso de Chisme no like, programa que transmitió imágenes de Salinas besándose con su nutrióloga.

“No puedes decirle a una persona ‘mugroso muerto de hambre’ por qué, porque no te gustó lo que te preguntaron, porque en su programa pasaron un video que te afecta, no se puede argumentar insultando a una persona y menos de esa manera. Pudo Jorge Salinas haber tenido la razón, pero la perdió al momento que le dice ‘mugroso muerto de hambre’, no se vale”, agregó Joanna.

Susana Zabaleta abierta a los corridos tumbados

En su reciente encuentro con la prensa, la cantante volvió a mencionar su simpatía por los “corridos tumbados” y con exponentes como Peso Pluma, quienes actualmente abanderan el género derivado del regional mexicano.

Susana Zabaleta elogió el estilo de Peso Pluma (Foto: Instagram)

“Estaría padre de echarnos un palomazo (con Peso Pluma), estaría increíble, ¿por qué no? Corridos tumbados, sí, corridos, sí, claro que sí, estaría padrísimo tener algo así y luego traen unos músicos bestiales, voltear y decir ‘Mira esta mujer que canta opera también puede cantar banda’ ¿No?, yo creo que todo si estudiamos y lo respetamos, podemos hacer de todo”, añadió la famosa.