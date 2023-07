Federica Quijano, hermana de Apio, está furiosa por ‘La Casa de los Famosos’

Apio Quijano lloró al escuchar a su hermana afuera de la casa de los famosos.

El pasado domingo 16 de julio se vivió la Gala de expulsión en La Casa de los Famosos, el cual tuvo a varios invitados especiales, entre ellos fue Federica Quijano, hermana de Apio, quien dio la cara por su hermano tras protagonizar un enfrentamiento con Wendy Guevara.

Sin embargo, no todo fue una noche de color de rosas, ya que a través de su cuenta de Instagram, la cantante reveló que fue invitada por la producción del reality show a base de engaños.

Según la integrante de Kabah al viajar desde Mérida a la Ciudad de México, pues la producción de LCDLF le prometió hablar con su hermano, por lo que cancelo algunas presentaciones y tuvo que dejar encargados a sus hijos para poder estar en el foro.

No la dejaron hablar mucho

La cantante de Kabah se peleó con la policía ya que la producción del reality show no le cumplió de poder hablar con su hermano.

Otra de las cosas que se quejó fue que durante la gala, Galilea Montijo presentadora del programa, no le dio la palabra a pesar de que varias veces tuvo que levantar la mano para poder expresarse sobre la pelea que tuvo Wendy con su hermanito Apio.

“Sé que mi hermano me necesitaba mucho, y vine con la productora, pensando que podía tener un ratito para que mi hermano se sintiera mejor, después de todo lo que pasó con Wendy”, mencionó Federica.

“Yo fui, hablé lo mejor que pude, no me dejaron decir más... no te dan mucho espacio para hablar, tuve que levantar la mano, a veces para hablar, no se dio”, agregó.

Al terminar la emisión del programa, Federica Quijano mostró su enojo contra la producción, por lo que le comenzó a gritar a Apio en el foro, situación que amerito a que el equipo de seguridad la acompañara a la salida.

“Íbamos a poder cumplir lo que me habían dicho, pero, pues saliendo ya no vi a nadie, entonces yo dije ‘no me voy a ir de aquí sin que mi hermano sepa que estoy aquí’, entonces le empecé a gritar afuera del foro y me querían sacar”, relató.

“Todo el mundo me jalaba, me decían ‘no cállate, cállate’, y dije no, no me trajeron desde Mérida para hacer tres cositas, dije ‘no, no me parece justo’”, detalló.

Asegura que Apio es un buen hombre y espera que gane el reality show.

Al no poder ver a su hermano, y frustrada, tomó el auto con su pareja y se dirigieron afuera de La Casa de los Famosos a echarle porras a Apio, como lo han hecho muchos fans del reality show.

Aunque afirma que si escucho a Apio agradeciéndole por sus porras, afirma que todo fue una pesadilla para ella, debido a que en cuanto la vieron parada afuera de la casa llegó una patrulla.

En un clip se observa el momento en el que Federica le grita a su hermano, y comienzan a sonar las sirenas de la policía del Estado de México

“Cómo dejan a muchos que vayan a gritar y a otros no, me puse a gritar, la policía atrás gritándome, y dije ‘no, no me muevo, hasta que mi hermano me escuche’”, mencionó finalmente Federica Quijano.