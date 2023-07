Productora de LCDLFM arremete contra Wendy Guevara; asegura que no brilla por sí sola: “No es sólo su casa”

Productora de LCDLFM arremete contra Wendy Guevara (Fotos: Televisa/ Instagram/@maria.nogueron)

Aunque gran parte del público lo ha dicho, así como otras estrellas y los mismos ex participantes del reality show lo han externado, para la productora de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, que llamen a su programa “La Casa de Wendy” no es algo que le provoque tanta gracia.

Te puede interesar: Internautas aseguran que Jorge Losa tiene una relación con la productora de ‘La casa de los famosos’: ¿Cuáles son las pruebas?

Durante lo que fue la alfombra roja de otro de sus proyectos, El Príncipe del Barrio, la ahora afamada productora aseguró que la integrante de Las Perdidas no brilla por sí sola, si no por el talento que la rodea. Declaración que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, espacio digital en el que la participante tiene más que el respaldo de miles de internautas.

“Somos muy afortunados de tener un personaje tan divertido como Wendy y pues no es La Casa de Wendy, es La Casa de los Famosos porque tenemos gente que vale oro, un Poncho de Nigris, una Raquel Bigorra, una Bárbara Torres, un Paul Stanley, todos tienen características únicas y sin ellos Wendy no estaría brillando lo que brilla”, expresó la productora del reality show de Televisa.

Por qué la productora Rosa María Noguerón se ha convertido en el enemigo número 1 de los fans de LCDLFM

Luego de que fans,otras estrellas e incluso ex participantes como Sofía Torres aseguraran que el show de televisa era “La Casa de Wendy”, Rosa María Noguerón dejó ver que no está de acuerdo Crédito: Tiktok @tendenciaspopmx

Tras las declaraciones de la productora de La Casa de los Famosos México contra Wendy Guevara, en redes sociales fans de la influencer han estallado en su contra:

Te puede interesar: ¡Team Infierno cumple su promesa! Todos corren DESNUDOS y se meten a la alberca | VIDEO

“Esta señora no le basta con andar metiendo mano negra para salvar al novio español, si no ahora incluso expresarse mal de la mujer que le está dando la oportunidad de su vida”. “Si es la casa de Wendy, porque incluso Sofía Torres y Marie Claire lo han dicho en las galas de eliminación y más”. “Pues si así lo considera, listo, aunque eso me preocupa porque si mete la mano puede que nuestra niña no gane este programa”. “Que triste que no reconoce que la verdadera estrella del show es Wendy, le guste o no a quien sea”. “Bueno al rato si hay un ganador que no sea Wendy sabremos que todo está relacionado con la falta de visión que tiene esta señora”, reaccionaron fans.

Wendy Guevara es la favorita para ganar el reality show

¿Jorge Losa tiene una relación con la productora?

Según los internautas la productora de La Casa de los Famosos, Rosa María Noguerón, tiene una relación sentimental con Jorge Losa desde hace varios años. Todas las alarmas comenzaron a encenderse desde que se notó que existía cierto favoritismo hacia el participante en varias instancias.

Te puede interesar: ¿Existe la maldición de Wendy Guevara? Los eliminados de LCDLFM que han recibido posicionamiento de la influencer

La primera de ellas, desde luego, sus varias victorias en la prueba semanal del liderazgo. La siguiente, porque pasa mucho tiempo en el confesionario, más que cualquiera de los otros habitantes. Este ha sido otro motivo por el que la productora ha sufrido señalamientos y duras críticas en redes sociales.

Fans han hecho viral las supuestas pruebas TikTok.

Además, en alguna ocasión Nicola Porcella habría comentado al interior de la casa, que él sabía que Jorge tenía una relación “con alguien de más arriba”. Tanto Nicola como Jorge se conocieron primero en el reality Guerreros, mismo que también fue producido por Rosa María Noguerón.