La historia de Chayito: desde niña fue vendida, el incendio que mató a su abuela y el milagro de salir de coma

Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ). Foto: Gobierno de México

Después de cinco meses de haber sufrido graves quemaduras tras incendiarse su casa, Rosario “N”, mejor conocida como Chayito, regresó finalmente a su hogar pese al pronóstico de los médicos. En el suceso también perdió a su abuela.

Te puede interesar: ¿Cuál es el costo del boleto? Así fue como AMLO invitó acudir a la Guelaguetza 2023 | VIDEO

Casi como un milagro, la adolescente originaria de Oaxaca se encuentra con un estado de salud estable que le permitió volver a su casa junto a su hermana menor Ana Gabriela, quien también sufrió quemaduras aunque de menor gravedad.

“Me siento feliz por estar con mi hermanita otra vez y pues sé que me voy a recuperar rápido. Tengo que hacer mis ejercicios, no puedo hacer mucho movimiento, no puedo mover mi cuello, ni el brazo. Los cuidados que tengo que hacer es no salir al Sol y tengo que usar ropa de manga larga”, narró para los micrófonos de Milenio.

Te puede interesar: Gobierno de México exhibió nuevamente a juez de Oaxaca por liberar a tres traficantes detenidos con media tonelada de coca

Chayito aún se encuentra recuperándose de las heridas del siniestro, mismas que le ocasionaron un coma del que los especialistas mantuvieron un pronóstico bajo para poder salir. No obstante, en marzo pasado se confirmó que había despertado y desde entonces se ha mantenido bajo cuidados médicos.

Rosario "N", Chayito, y su hermana Ana Gabriela sufrieron quemaduras tras incendiarse su casa en Oaxaca. Foto: Milenio

El pasado 7 de febrero el domicilio en el que Chayito residía, ubicado en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, se quemó causando una tragedia en la familia pues cobró la vida de su abuela Paulina, además de quemaduras de tercer y segundo grado a ella y a su hermana Ana.

Te puede interesar: Nuevas rutas aéreas para disfrutar Oaxaca, la Guelaguetza 2023 y las playas del Pacífico

Luego de ser hospitalizadas, Rosario fue trasladada tres días después al Centro Nacional de Investigación y Atención al Paciente Quemado (CENIAQ) en la Ciudad de México. Allí, la menor fue atendida y sedada ante la magnitud de sus quemaduras.

El incendio de su casa se suma a la complicada historia de vida de Chayito puesto que los infortunios los vivió desde años antes. El caso de Rosario “N” cobró relevancia a nivel nacional debido a que fue vendida por su propia prima a un hombre por 500 pesos y dos animales de granja, con el que después se casó de manera obligada.

La directora ejecutiva de Promsex señaló que el 80% de casos de violación se presenta en niñas menores de 10 años.(Andina)

Vendida por $500, un marrano y un guajalote

Durante 2022 se dio a conocer que Chayito fue comerciada por una familiar quien recibió 500 pesos, un marrano y un guajolote a cambio. De acuerdo con la propia menor, su prima le ofreció ayuda tras la muerte de su madre y el abandono de su padre, para después llevarla al municipio aledaño de San Felipe Jalapa de Díaz, en donde fue vendida a un hombre de 19 años.

“Me vendió, me hacía daño, me violaba y me golpeaba. ‘Pues yo soy tu dueño, yo te compré’, me decía”, comentó.

Víctima de maltratos, golpizas y violaciones, Rosario decidió escapar. Tras lograrlo regresó a Tuxtepec, junto a su abuela y su hermana.

“Luego de que me golpeara, y me violaba, yo le dije que me quería regresar con mi hermana y mi abuela, pero él me decía que no podía escapar porque había pagado por mí…al reclamarle, le pregunté que cuánto había pagado por mí y me respondió que dio un cochino, un guajolote y 500 pesos”, narró la adolescente en una entrevista para