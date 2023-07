La triste reacción de Paul Stanley al enterarse de la muerte de su perrito Chester

Paul Stanley no supo que su perro murió sino hasta que fue eliminado del reality show (Foto: Instagram)

Paul Stanley fue uno de los primeros confirmados por Televisa Univisión como parte de los 13 habitantes que ingresaron a La casa de los famosos México, reality show donde un grupo de celebridades se mantienen en aislamiento mientras son captados las 24 horas por múltiples cámaras.

Te puede interesar: Arath de la Torre genera polémica en ‘HOY’ tras opinar sobre la salida de Paul Stanley de LCDLFM: “Qué ya se venga a trabajar”

El programa, licencia internacional que evoca al conocido formato de Big Brother, comenzó a transmitirse el pasado 4 de junio y desde entonces hasta el pasado 9 de julio, Paul Stanley se mantuvo en la contienda como parte del “Team Cielo”.

Durante su estancia en el programa, al conductor de Hoy se le vio pasar por distintos momentos, como las crisis de ansiedad que sufrió por el aislamiento al que se sometió hasta las amenas pláticas que sostuvo con otros habitantes, a quienes compartió aspectos de su vida privada, como la muerte de su famoso padre, Paco Stanley.

Te puede interesar: Andrea Legarreta defiende a Paul Stanley tras eliminación en LCDLFM; lanza polémica revelación: “Si supieran”

El presentador y actor cómico de 37 años mostró su vulnerabilidad al interior del programa y llegó a expresar que extrañaba la vida fuera del programa que desde su estreno alcanzó altos niveles de audiencia.

Paul Stanley compartió en el reality show el impacto que fue para él el asesinato de su padre (Foto: Archivo)

En una de las transmisiones dejó ver su preocupación por su mascota, un perro de nombre Chester, y le mandó a decir a través de las cámaras a su novia Joely Bernat que “ya le tocaba vacunar” al canino de raza Goldendoodle.

Te puede interesar: Paul Stanley regresa a Hoy tras eliminación de La Casa de los Famosos: “No saben lo que es estar anexado”

Sin embargo, el pasado 19 de junio, Joely reveló la muerte del perro, quien ya tenía más de 15 años de vida, por lo que presentaba complicaciones en su salud y decidió “dormirlo”. Así lo publicó la joven en la cuenta oficial de Paul Stanley.

“Mi CheChe te voy a extrañar con todo mi corazón. Gracias por todo el amor que nos regalaste. Tus hermanos, mamá y yo, somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos”, anotó Joely en la cuenta a la que tuvo acceso mientras su novio permaneció al interior de La casa de los famosos México.

Chester era el mayor de tres perros, propiedad de Paul y Joely (Foto: Recorte de pantalla)

Por su parte, el presentador ignoraba por completo que su mascota ya había fallecido, por lo que fue informado de la muerte hasta que fue eliminado de la competencia.

El pasado 9 de julio Paul Stanley salió del reality convirtiéndose así en el quinto eliminado. Tras dar algunas declaraciones a la prensa y terminar la gala, el actor cómico fue trasladado a un hotel, a donde permaneció descansando hasta el martes 11, cuando ya pudo regresar a su domicilio, donde le fue informada la noticia de la muerte de Chester.

“Estoy lampareado todavía (...) Sigo en shock, llevo apenas un día, no he dormido. Ayer en la noche que ya pude regresar a casa fue que me dijeron que había fallecido mi perro”, contó este miércoles 12 en un encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa San Ángel.

La mascota murió mientras Paul estaba en La casa de los famosos

Stanley apareció con un semblante cansado y conmovido, y lamentó no haberse podido despedir de su querido animal. “Esta carrera es muy bendecida, pero te roba esos momentos”.

Sin embargo, el comediante aún cuenta con el cariño de sus otros dos perros, Paco y Floky, como lo demostró con un video donde se peude ver cómo lo recibieron tras más de un mes fuera de casa.

“Así me recibieron los bebés de la casa y tristes porque Cheche se nos fue”. Cabe destacar que Paul y Joely son tan apegados a sus mascotas, que éstas cuentan con su propio perfil de Instagram.

¿De qué murió Chester, el perro de Paul Stanley?

“El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chester tenía casi 16 años (los cumplía el 30 de octubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajó mucho de peso”, publicó Joely días atrás en sus instastories.

Chester estuvo al lado de Paul Stanley por casi 16 años (Foto: Instagram)

“Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo qué me dicen y de ahí determinar qué será la mejor decisión. Y pues sí; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa”, añadió.

“Ya está más tranquilo y descansando en paz. Fue un gran perro; mi primer perro. Un compañero incondicional y bueno. Y siento que se fue feliz y tranquilo de todo lo que vivió con nosotros. No quise tomar esta decisión sola sin Paul, pero ya era hora. Lo recordaremos para siempre. Gracias a todos por su cariño incondicional para nuestro Chester”.

<br/>