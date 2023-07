Wendy Guevara es nominada en LCDFM y en redes sus fans reaccionan con MEMES: “¡Con la niña no!”

Wendy Guevara

“¡Con la niña no!”, se ha convertido en una de las frases más virales de internet luego de que Wendy Guevara, la favorita del público, recibiera su primera nominación dentro de La Casa de los Famosos México. Pese a que Marie Claire Harp, Sofía Rivera, Ferka, Raquel Bigorra y Paul Stanley ya han sido expulsados, nadie se había atrevido a votar en contra de la influencer, algo que La Barby Juárez ahora ha retado.

Durante la sexta Gala de Nominación conducida por Galilea Montijo y Diego de Erice, los participantes emitir su sufragio para adentrarse a la etapa final del reality show de Televisa que no ha dejado de dar de qué hablar en las últimas semanas. Aunque Sergio Mayer había intentado persuadir a los habitantes para que la integrante de Las Perdidas resultara nominada, nadie del Team Infierno se atrevió a hacerlo, incluyendo al ex Garibaldi que inició con la idea.

Emitiendo 1 punto en contra de Emilio Osorio y 2 a Wendy Guevara, la boxeadora mexicana expresó: “Como nadie le va a dar a Wendy, no quiero dejarla solita. Porque nadie la nomina”. Sin embargo, su acción no solo le ha dado el apodo de “La Persona Más Odiada de México”, sino también toda una ola masiva de memes a favor de la influencer y en contra de La Barby Juárez.

Famosos y fans hacen un llamado masivo para salvar a Wendy Guevara en LCDLFM

Aunque las probabilidades de que Wendy Guevara sea expulsada el próximo domingo 16 de julio son casi nulas, ya que se ha posicionado como la gran favorita y posible ganadora de La Casa de los Famosos México, la comunidad LGBT+ quiere dejar en claro que “¡Con la niña no!”, por lo que han convocado, junto a famosos, a un voto masivo a favor de la también cantante.

Personalidades de todo tipo de áreas en la industria del entretenimiento se han comenzado a pronunciar a favor de La Perdida por lo que junto memes, videos en TikTok y más el nombre de Wendy Guevara es tendencia.

“La Barby Juárez no sabe que el alacrán más ponzoñoso que alguien se puede echar en la espalda es la comunidad LGBT+, así que vamos por tu cabeza”. “Wendy bien tranquila diciendo que si se va está feliz con su paso por La Casa de los Famosos y a fuera todos haciendo de La Barby Juárez la persona más odiada de México”. “Nadie se atrevió a hacerlo, van 5 semanas y nadie lo hizo, su transfobia de esa loca no tiene límites, pero ya vamos a sacarte, no te preocupes”. “Pobre de la Barby, Wendy no va a salir pero ella sí la siguiente semana”. “La transfóbica nominó a Wendy, así o más claro el ped* que tiene con las mujeres trans”, expresaron internautas.

Nominaciones “cara a cara” en LCDLFM

-Apio Quijano: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

-Bárbara Torres: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Apio

-La Barby Juárez: 2 puntos contra Wendy, 1 punto contra Emilio Osorio

-Emilio Osorio: 3 puntos contra Jorge, 2 puntos contra Bárbara

-Jorge Losa: 2 puntos contra Poncho, 1 punto contra Sergio

-Nicola Porcella: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

-Poncho de Nigris: 2 puntos contra Jorge, 1 contra Bárbara

-Sergio Mayer: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

-Wendy Guevara: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara