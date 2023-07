La Casa de los Famosos: quiénes son los 4 nominados de esta semana

(Captura de pantalla Vix)

La nominación de esta semana desató emociones de todo tipo dentro de La Casa de Los Famosos, ya que los integrantes otorgaron puntos y seleccionaron a sus nominados cara a cara. Los habitantes fueron reunidos en la sala de la casa y Galilea Montijo le dio la palabra a cada uno. “Ya no habrá especulaciones, Cielo e Infierno frente a frente”, fueron las indicaciones de la conductora.

Tras el recuento de los puntos resultaron nominados Poncho De Nigris, Bárbara Torres, Wendy Guevara y Jorge Losa. La sorpresa de la noche fue la mención de la integrante de Las Perdidas en la tabla de resultados, pues es su primera nominación dentro del reality show.

Wendy obtuvo únicamente dos puntos que fueron otorgados por parte de “La Barby” Juárez en una votación cara a cara. La boxeadora se puso sumamente nerviosa al momento de la nominación. “Como nadie le va a dar a Wendy, no quiero dejarla solita. Le doy dos porque nadie la nomina”, argumentó Mariana.

La influencer le respondió con una sonrisa y dejó en claro que no toma personal el juego: “Me caen muy bien porque no me han nominado y a ‘Barby’ la verdad yo le he dado como unas 3 veces. Es un juego y yo no me engancho en esto, te los acepto comadre. No hay pedo”, confesó Wendy.

La casa de los famosos (captura de pantalla: ViX)

Es importante recordar que el liderazgo de esta semana pertenece a “La Barby”, por lo que tiene inmunidad absoluta y podrá salvar a alguno de sus compañeros nominados. Tal situación puso muy tensos a los integrantes del Team Infierno, pues es posible que rescate a alguien del Team Cielo.

Será el próximo domingo de 16 de julio cuando se decida quién será el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México.

Nominados de esta semana en “La Casa de los Famosos México”

Apio Quijano: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

Bárbara Torres: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Apio

“Barby” Juárez: 2 puntos contra Wendy, 1 punto contra Emilio Osorio

Emilio Osorio: 3 puntos contra Jorge, 2 puntos contra Bárbara

Jorge Losa: 2 puntos contra Poncho, 1 punto contra Sergio

Nicola Porcella: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

(Captura de pantalla Vix)

Poncho de Nigris: 2 puntos contra Jorge, 1 contra Bárbara

Sergio Mayer: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

Wendy Guevara: 2 puntos contra Jorge, 1 punto contra Bárbara

Tras la cena, Poncho De Nigris y Sergio Mayer se enfrascaron en una discusión porque parece que Jorge Losa quiere unirse al Team Infierno. “No lo anden incluyendo que se quiere vestir de mujer con nosotros. No somos amigos, somos Team Infierno contra Team Cielo”, explotó el influencer.

“Si salgo el domingo los incluyen. Mientras yo esté no los metan, son otro cuarto. Yo si tengo la camiseta bien puesta del team, no los incluyan cuando ya estamos en una recta final importante”.

(Captura de pantalla Vix)

La promesa del Team Infierno es vestirse del género opuesto el próximo lunes si los televidentes salvan al equipo entero de las votaciones. Wendy Guevara está dispuesta a andar “de hombre” todo el día.

La conclusión de Apio y Sergio Mayer acerca de la decisión de Losa para unirse a ellos es que “es un cobarde”.