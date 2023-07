Video de la obra Vaselina desató críticas por vestuario y edad de los artistas

La temporada de la obra "Vaselina" dará inicio el próximo jueves 13 de julio. (Instagram/@vaselinamexico)

El estreno de la obra Vaselina Timbiriche está a la vuelta de la esquina y ha sido motivo de críticas debido a los altos precios de los boletos, también por la edad de los artistas que son “veteranos” interpretando a jóvenes de secundaria y por si fuera poco, a estos señalamientos se le sumó uno más: el vestuario de algunos personajes que consideraron fuera de época.

La función que dará inicio con la temporada de este musical será el próximo jueves, 13 de julio, y tendrá presentaciones durante dos meses (en días específicos) hasta el 17 de septiembre del 2023. Pero fue el pasado lunes 10 de julio que se filtró un video en redes sociales de los ensayos finales de la puesta en escena y tras su difusión recibió fuertes señalamientos

El primero de ellos, a pesar de que no se tocó el tema durante el material audiovisual, fue el del costo de las entradas para disfrutar esta obra donde entre las estrellas figuran María León, Erik Rubín, Andrea Legarreta, Mariana Garza, Benny Ibarra, Kalimba , Yahir, Angélica Vale, entre muchos otros.

Otra de las críticas fue por la edad de todos ellos que estarían interpretando a adolescentes dentro de la obra de teatro. Para ejemplificar sus edades, el intérprete de La Locura tiene 44 años, el extimbiriche y todavía pareja de Legarreta tiene 52 años y la mayoría ronda estas edades.

La obra desató críticas por el vestuario de los artistas. Crédito: Tiktok omulteatro

“Qué padre que en el insen los pongan a hacer actividades”, “Esa ya es onda pomada de la campana”, “La verdad sí se ve muy bizarro el elenco”, “hay que ahorrar para el retiro”, fueron parte de los comentarios que tuvieron una relación con el número de años de los integrantes del elenco.

Por si todos los señalamientos en contra de esta nueva producción de Alejandro Gou, también se lanzaron contra el vestuario de algunos de los artistas que consideraron estaban fuera de época (cabe destacar que el tiempo en que se desarrolla la historia es a finales de la década de los 70). La principal prenda que causó “ruido” en los espectadores: el top negro de María León.

“Los look’s, que cosa tan terrible”, “el vestuario de Sandy nada que ver con la época” (Sandy es el personaje que interpreta la cantante de Piérdeme el Respeto), “Como parodia y cotorreo esta bien”, “Exacto porque no se fijan en esos detalles de la ropa”, “Por que el top de María León eso no se usaba en la época”, “La que es Sandy, en esa época no se enseñaba jajaja”, enfatizaron los usuarios de redes sociales que comentaron el video del adelanto de este musical.

María León interpreta a Sandy en la obra de Vaselina Timbiriche. (Ig: @sargentoleon)

En cambio, cabe destacar, que no todos los comentarios fueron negativos, sino que otros aplaudieron el esfuerzo, el carisma y la puesta en escena de la que forman parte gran cantidad de famosos del entretenimiento mexicano. Algunos seguidores se mostraron ansiosos y emocionados porque ya quieren presenciar Vaselina Timbiriche.

¿Cuánto cuestan los boletos y por qué desataron críticas?

Como primer punto es importante mencionar que la puesta en escena será en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. Los costos para el musical son los siguientes:

El productor de teatro prometió disminuir el precio de los boletos para su nueva obra "Vaselina". (Ig: @alexgouboy)

Vip Oro 1 por 5 mil 346 pesos, Vip Oro 2 en 5 mil 22 pesos, Vip 1 con un costo de 4 mil 698 pesos, Vip 2 en 4 mil 374 pesos, Orquesta 1 en 4 mil 50 pesos, el precio para Orquesta 2 es de 3 mil 726 pesos, le sigue Preferente 1 con 3 mil 402 pesos, Preferente 2 en 3 mil 78 pesos.

Le sigue Mezzanine desde los 835 pesos hasta los 2 mil 797 pesos. Todos los costos en moneda nacional mexicana. Lo que la convierte en una de las obras teatrales más elevadas del momento, esto desató críticas, sobre todo porque el elenco, si bien es famoso, lo tacharon de “pasado”. Por otra parte, el productor Alejandro Gou aseguró que en cuanto recupere su inversión, bajará el costo de los boletos para que todos los que deseen asistir puedan hacerlo y presenciar Vaselina Timbiriche.