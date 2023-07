Emilio Osorio se “burló” de todos sus compañeros y se despidió de La Casa de los Famosos con emotivo mensaje

Emilio Osorio llamó "tata" a Sergio Mayer y señaló a Poncho de Nigris por sus dientes. (Captura de pantalla: Vix+/La Casa de los Famosos México)

Emilio Osorio es uno de los nominados en La Casa de los Famosos que podría abandonar el próximo domingo el reality show. A pesar de que en redes sociales se pidió que votaran por él para que permaneciera en el concurso, el más joven de los participantes no lo sabe. Es por eso que empezó un pensamiento presintiendo que hay probabilidad de ser el próximo en salir y se despidió con un emotivo mensaje.

Fue durante la fiesta que se celebra todos los viernes en el programa de televisión donde Emilio Osorio pasó a decir un “poema” que había preparado para decir ante las miradas de todos sus compañeros. Empezó dirigiéndose a Sergio Mayer a quien le dijo “tata” y aseguró que “tenía mucho pellejo”.

Bárbara Torres fue una de las más señaladas por el hijo de Juan Osorio. El muchacho la señaló por tener múltiples facetas, entre ellas “Bárbara enojada y Bárbara llorona”. Nicola y Wendy Guevara, gran amiga de Emilio, no se salvaron y los llamó “la pareja perfecta” y les pidió que se dieran cuenta que lo eran, a pesar de que se la pasaran negándolo.

Emilio también se "burló" de sus compañeros

En el caso de Apio Quijano le dijo que tenía tanto amor para dar que por eso hacía acuerdos con el Team Infierno y luego con el Team Cielo, de manera indiscriminada. Con esto prácticamente le dijo “convenenciero” al excantante de Kabah. Poncho de Nigris tampoco se salvó y le confesó que piensa que tiene dientes de mula o de ardilla, además que de italiano no tiene ni “la patilla”.

“Después le sigue Bárbara.. bueno Bárbara mala, Bárbara buena... tiene muchos personajes, pero en realidad sólo lava... Barby la campeona, 12 rounds de helado y no engorda... tenemos a Paul a quien ya no tiene que pedir que venga Joe de nuevo porque la verá el domingo de nuevo... Apio, corazón enorme, reparte en el cielo y en el infierno... Jorge, eres tan perfecto, que pareces un juguete... Poncho el que tira carrilla, no sabemos si tiene dientes de ardilla o de mula...”, fueron parte de su discurso.

De esta forma se “burló” de sus compañeros de La Casa de los Famosos, por otra parte ninguno se molestó y, entre risas, aplaudieron al hijo de Juan Osorio quien se ha ganado su cariño y el del público a través de estas semanas en las que este reality show se convirtió en protagonista dentro de la sociedad mexicana y las redes sociales.

Emilio Osorio hizo una amistad con Sergio Mayer. (Vix/captura de pantalla)

¿Cuál fue el emotivo mensaje que dio Emilio Osorio?

Emilio Osorio, de 20 años, dedicó un emotivo mensaje al resto de concursantes de este programa televisivo, y hasta incluyó a “La Jefa”. Esto lo hizo con el fin de solicitarles que hicieran algo si es que el próximo domingo tiene que abandonar La Casa de los Famosos.

Las palabras que conmovieron a Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, principalmente (debido a que fueron ellos tres quienes abrazaron a Emilio al concluir con su discurso), fueron las siguientes:

“Y para terminar estoy yo, un cantautor que les hizo este poema con mucho amor, esta es La Casa de los Famosos México, la primera temporada, la mejor de todas, a quien le duela vamos a hacer historia, me voy a ir cuando me tenga que ir, no me importa. Jefa, habitantes, no más que si me voy ahí me lloran”.

Emilio Osorio es uno de los participantes de La Casa de los Famosos que más rápido se ganó el cariño del público. (Foto: Instagram@emilio.marcos)

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos de la semana?

Los 4 personajes que quedaron nominados después de la gala del pasado miércoles5 de julio fueron Sergio Mayer, La Barby Juárez, Paul Stanley y, para sorpresa de todos, Emilio Osorio.

Jorge Losa, líder de la semana, decidió darle inmunidad a la boxeadora, como consecuencia será entre dos miembros del Team Infierno y uno del Cielo que se decidirá quién será el siguiente eliminado del reality show.