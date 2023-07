Directora de ‘La Narcosatánica’ reflexiona sobre los retos para evitar el amarillismo: “Es complicado”

Sara Aldrete "La Narcosatánica" (Jovani Pérez/Infobae)

El próximo 13 de julio se estrenará en HBO Max La Narcosatánica, una serie documental que está inspirada en Sara Aldrete, mujer que actualmente continúa privada de su libertad tras ser vinculada a una banda que se dedicaba a hacer sacrificios humanos, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Respecto a este proyecto que contará con tres episodios, la directora, Pat Martínez, y la gerenta sénior de Desarrollo de Contenido de No Ficción en HBO Max México, Claudia Fernández, platicaron con Infobae México sobre todos sus hallazgos.

Una mirada más personal a Sara Aldrete

Pat Martínez mencionó que La Narcosatánica fue todo un proceso complejo y que inició como un proyecto sumamente personal.

“Conozco a Sara en prisión y de entrada yo como directora creativa buscas personajes y ella te atrae. Es una persona que mide 1.90 y sus caracteristicas físicas distaban bastante de lo que en una prisión te puedes encontrar. Yo no sabía nada del caso y eso me ayuda bastante como para irla entendiendo sin ningún prejuicio”, puntualizó.

La docuserie se estrenará en HBO

Según la directora, cuando comenzó a profundizar en el caso de Sara y sus vínculos con los Narcosatánicos comenzó a preguntarse si no había más cabos sueltos en todo el proceso.

“Ella me da a leer su expediente por partes y finalmente su expediente es un resumen, porque ella me explicaba que en la detención salían carritos llenos de hojas debido al número de participantes, de personajes que había en el caso, eran muchos y al final lo que me atrajo a esta historia es que tal cual en su expediente en la sentencia dice: “A pesar de que no se encuentran las pruebas suficientes se le declara culpable’ a mi me hace pensar: ‘¿Qué mas hay aquí, de qué tanto es culpable Sara Aldrete?”

Cómo evitar el amarillismo

En los últimos años algunos proyectos videográficos han retomado las historias de personas privadas de su libertad. Tal ha sido el caso de Caníbal: Indignación total, serie que hablaba de los crímenes realizados por Andrés Mendoza, también conocido como El caníbal de Atizapán.

Algunas de las críticas que surgieron tras el estreno de dicho proyecto indicaban una exotización hacia esta persona y una narrativa revictimizante ante las personas que fueron asesinadas por el hombre.

Los hallazgos de las autoridades en el rancho donde vivían los integrantes del grupo (Foto: Archivo)

Al ser cuestionada respecto a cómo la docuserie de La Narcosatánica cuidó estos aspectos, para no caer en otro tipo de apologías o violencias, la directora ahondó en que como creadora debía mantenerse neutral e intentar encontrar un puntos de encuentro.

“Es un poco complicado, porque de inicio está tratando con personas, aquí se les llama personajes, una protagonista, pero es una persona que lleva casi 33 años en prisión, al ver su entorno es difícil no empatizar. Aquí hay que tener respeto por las víctimas porque sí las hubo, debemos encontrar ese punto medio. Sin embargo hay que tener claro que es muy dificil definir un caso a estas alturas, ella y los otros participantes tienen una sentencia”, comentó y agregó:

“No somos jueces, ni lo va a cambiar. Sin embargo de lo que se trata es que se vea de nuevo este caso (...) hay un punto medio entre tratar de respetarla a ella, a las víctimas y hacer una investigación seria en donde el espectador haga su propia conclusión”.

La directora de la seria habla sobre la revictimización y amarillismo

Pat Martínez puntualizó que la docuserie busca dar a conocer otros elementos que aún permanecían en las sombras respecto a los Narcosatánicos y adelantó que durante el rodaje e investigación se habría percatado de que presuntamente existió corrupción, encubrimientos y faltas al debido proceso.

“Es una historia que tiene todos estos elementos para ser una gran historia, es importante que desentierra el mito. Lejos de ser una grotesca alusión a los cadáveres, me parece que es acertado, porque aquí hay muchas cosas que hay que ver que son igual de escandalosas que los mismos cadáveres”, concluyó.