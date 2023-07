Salma Hayek celebró 25 millones de fans en Instagram con sensual baile en la alberca

Foto: captura IG@salmahayek

Salma Hayek es una de las mexicanas más importantes a nivel internacional, pues su paso por el mundo de las telenovelas dentro de Televisa -Teresa- le ayudó a catapultarse al séptimo arte más cotizado de la industria: Hollywood. Por ello, de forma reciente también logró convertirse en una de las estrellas nacionales con mayor número de seguidores en Instagram, algo que ha festejado de forma muy peculiar.

Te puede interesar: Pablo Montero desmintió la supuesta pelea con Cristián de la Fuente

La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, decidió compartir un video en el cuál se le puede ver bailando y ejercitándose al ritmo de una de las cantantes estadounidenses más populares de los últimos años y nominada al Grammy en la categoría Álbum del Año: Lana del Rey. De la mano de la canción Radio, la mexicana mostró el bikini con el cuál ya había celebrado su día internacional, la rutina de ejercicios acuáticos que realiza e incluso deleitó con un sensual baile.

“No lo puedo creer, 25 millones de seguidores! Muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya que su foto favorita es la del bikini, aquí les comparto una rutina de ejercicio en bikini para todos ustedes. Odio hacer ejercicio, pero me encanta celebrar los buenos momentos bailando en el agua. Estoy genuinamente conmovida y agradecida por todo su apoyo y amor”, escribió Salma Hayek en Instagram.

La actriz mexicana nominada al Oscar además compartió su rutina de ejercicios acuáticos pese a asegurar que odia ejercitarse Credito:IG@salmahayek

El video de Salma Hayek incluso llamó la atención del rapero Drake

Aunque existen todo tipo de reacciones y likes en el video compartido por la actriz mexicana, uno en particular llamó la atención de sus fans. Se trata de lo emitido por el rapero canadiense Drake, quien le escribió: “Llevémosla a 50M lo antes posible”. Debido a que es una de las figuras más importantes dentro de su género y la industria musical mundial, muchos han explotado de la felicidad al ver que una mexicana sigue conquistando pese a su nacionalidad -que de forma continua en Estados Unidos suele ser criticada- la edad y más.

Te puede interesar: Qué artistas mexicanos ya se unieron a Threads y cómo abrir un perfil en esta red

“Salma puede tener 50 años y no importan las arrugas, canas o lo que sea, que tremendo cuerpo tiene”. “Si me lo permiten ella es una diosa que hasta los americanos reconocen y por ello vemos mensajes como el de Drake, por eso vamos por esos 50 millones de seguidores en Instagram”. “Sigue y seguirá siendo todo un furor a nivel internacional Salma Hayek”. “Desde el día del bikini causó furor, pero con este nuevo video ya no hay dudas de que es la reina azteca que el séptimo arte necesita y requiere”. “Salma sigue robando suspiros en las viejas y nuevas generaciones, no cabe duda que es de las mexicanas más importantes a nivel mundial”, reaccionaron.

El rapero canadiense Drake comentó la publicación (Foto: Instagram)

Salma Hayek y otras celebraciones por cada nuevo millón en Instagram

Tan solo el pasado martes 16 de mayo la protagonista de Frida ( cinta por la que fue nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz) celebró la llegada a los 24 millones de fans en Instagram, motivo por el cuál también deleitó con un sensual baile en bata.

Te puede interesar: ¡Adiós a las canas! Verónica Castro luce IMPACTANTE cambio de imagen junto a Laura Bozzo

“24 millones de seguidores, 24 millones de razones para sonreír. ¡Gracias a todos por acompañarme en esta aventura! No puedo contener mi emoción y agradecimiento. P.D: Feliz cumpleaños @samanthalopezs”, escribió en dicho video.