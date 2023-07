Así puedes tramitar un permiso para no pagar parquímetro

Mediante la Plataforma de Permisos para Residente se podrá realizar el trámite para no pagar parquímetro. [Archivo]

El pago del parquímetro es uno de los gastos que muchas personas que cuentan con vehículo quisieran evitar, sin embargo, es importante saber lo relevante que puede ser el pago de derechos, aunque también existe un permiso especial para los residentes de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Las imágenes que dejó el choque de un Metrobús cerca del Monumento a la Revolución

Algunos habitantes de la capital pueden exentar el pago de derechos para estacionar su automóvil, para ello deberán cumplir con el tramite correspondiente ante la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Además tendrá que seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública y contar con placas de circulación de la entidad.

El tramite se puede hacer completamente en línea, para ello deberás contar con tu cuenta llave CDMX y tener a la mano los documentos que acrediten tu residencia en la capital del país, también una forma comprobable de que el inmueble que habita no cuenta con cochera.

Cómo tramitar el permiso especial

Para poder tramitar el permiso para poder estacionarse en un lugar que cuente con parquímetro, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar con tu llave CDMX a la Plataforma de Permisos para residentes

Colocar los datos de tu matricula vehicular (placa) y rellenar los campos requeridos por el sistema

Subir los documentos correspondientes en formato PDF

Los residentes de la capital del país que se encuentren interesados tendrán que cumplir con una serie de lineamientos. (Foto: Cuartoscuro)

Este permiso sólo podrá ser tramitado por los habitantes de la CDMX cuya vivienda se encuentre dentro de la Zona de Parquímetros y esta no cuente con una cochera, o la misma no se encuentre asignada para su uso.

Te puede interesar: Programa Hoy No Circula: jueves 6 de julio en la CDMX y Edomex

De tal forma que la persona interesada tendrá que subir los documentos necesarios para ayudar a las autoridades a determinar que se cumple con los requisitos para exentar el pago de parquímetros. Los documentos solicitados en la plataforma son:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Comprobante de propiedad que acredite que el inmueble no cuenta con lugar de estacionamiento

Tarjeta de circulación del vehículo

Evidencia fotográfica que acredite que el inmueble no cuenta con lugar de estacionamiento

Aunado a ello, no se deberá contar con ningún adeudo por tenencia o verificación, además de no contar con multas por infringir el Reglamento de Tránsito de la CDMX y una carta bajo protesta de decir la verdad, de acuerdo con el formato establecido por la Secretaría de Movilidad.

Te puede interesar: Hoy No Circula CDMX y Edomex para este viernes 7 de julio

La Plataforma de Permisos para Residentes evaluará la solicitud de forma inmediata, determinando si es aprobada o no, para ello se realizará una visita al inmueble para corroborar que no cuenta con lugar de estacionamiento. En caso de que sea aceptada, se le enviará un código QR al solicitante para que pueda colocarlo en su vehículo en un lugar visible, evitando así cualquier tipo de multa.

En caso de que la solicitud sea aprobada se enviará un Código QR que deberá ser colocado en un lugar visible en el automóvil. (Foto: Cuartoscuro)

Este trámite no aplicará para aquellas personas que vivan en zonas en las que no se requiera del pago de un parquímetro para estacionarse: vehículos con placas foráneas y vehículos de transporte público colectivo. El permiso no tiene ningún costo.

Cómo usar un parquímetro

Los parquímetros llegaron a México en 1994 como una forma de mejorar el flujo del tráfico, evitando una gran cantidad de automóviles estacionados en avenidas principales o de mayor afluencia durante las horas pico.

En caso de que decidas aparcar en un lugar dentro de la Zona de Parquímetros, deberás ubicar la maquina más cercana a tu vehículo, ingresar las placas del mismo, confirmar con el botón verde, ingresar la cantidad solicitada de acuerdo con el tiempo que se encontrará estacionado, mismo que no puede exceder de 6 horas continuas.

El boleto deberá ser colocado en el interior del vehículo del lado del conductor y con la hora de vencimiento visible. Para evitar ser infraccionado o se remolcado con grúa, cuando se cumpla con la vigencia del tiempo este tendrá que ser renovado y el primer boleto tendrá que ser sustituido por el nuevo.